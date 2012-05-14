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债券 | 2012年 5月 14日 星期一 18:36 BJT

〔标题新闻〕希腊不能如SYRIZA领导人所愿,既撕毁援助协议又留在欧元区--芬兰

* SYRIZA为希腊左翼激进联盟党

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8GE4W5]

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