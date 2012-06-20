《汇市简讯》美元/韩元可能跌破1150

2300GMT * 店头美元/韩元料开盘报1152左右,之前隔夜NDF交投于1152-1157 * 美联储宣布延长卖短买长操作之后,汇市剧烈波动 * 美联储未推出新的量化宽松,商品货币下滑 * 许多人仍预计会推出第三轮量化宽松,但在2012年似乎这是政治性太强的议题 * 关注中国PMI初值 * 美元/韩元可能跌破1150,因出口商在月底/季底/上半年底之前卖出(完) --编译 张涛;审校 徐文焰