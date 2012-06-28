《汇市简讯》澳元兑美元阻力位1.0127跃进视野

0037GMT * 亚洲股市从海外市场获得正面走势指引 * 早盘来自美国方面的需求,引发1.0105上方的停止单 * 近期跌势61.8%的回档位1.0127跃进视野,其上有停止单 * 稍早的低点1.0073构成支撑 --编译 田建华; 审校 张涛