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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 14:09 BJT

《汇市简讯》1.0125成澳元兑美元支撑,等待欧洲开盘

0541GMT * 欧元区消息传出后,澳元兑美元跳涨1.3%触及1.0173美元 * 市场收于1.0150美元左右,静待欧洲开盘 * 标普500指数期货上涨1.1%,原油上涨2.1%,期铜涨1.6% * 此前1.0125美元的阻力当前转成支撑 * 6月高点1.0225为阻力位,关注欧洲 --编译 田建华; 审校 吴云凌

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