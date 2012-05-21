〔路透专访〕中国汉庭酒店未来拓展新店步伐不减,加盟店比例提高--CFO

路透上海5月21日电---中国第三大经济型酒店连锁企业--汉庭酒店集团(HTHT.O)在全面快速布点的同时,亦在调整结构.今年起汉庭将明显提高加盟店的比例,这将刺激公司短期业绩表现.

公司首席财务官(CFO)张敏在接受路透专访时透露,今年公司计划新开260-270家店,未来几年仍将保持甚至更快的速度扩张.同时,直营和加盟管理店的结构亦会有一些调整,今年新开店总数中加盟店所占比例在去年五成的基础上提高到55%左右,明年进一步提高到三分之二.

"明年的趋势是进一步加速加盟化,"她称.

张敏并解释指出,新开业的加盟店,不需要投入太多,但会给公司带来更多的额外收入,例如房费收入分成及会员卡收入分成等.而直营店虽然长期而言盈利能力较强,但短期将带来一定的开办费用,以及在开业后6-9个月的业绩爬坡期中会出现亏损.

一季度末,汉庭已有675家开业酒店,其中加盟管理店为322家,占比为47.7%.而一季度因传统淡季以及新开直营店的开办费用,令汉庭出现940万元人民币的净亏损.

随着公司旗下酒店规模的扩大,开业费对当期业绩的扰动将逐步降低.张敏预计,今年开办费占净收入的比例将由去年的8.2%下降至7%左右,未来年份将逐步下降.

经济型酒店正不断挤占国内传统的一星至三星级酒店的市场份额,类似汉庭,及国内前两大经济型酒店连锁企业--如家HMIN.O和七天SVN.N纷纷跑马圈地,迅速在全国布局开店.不过,如家和七天的加盟店占比偏高一些,一季末分别为52.5%和60%.

据群益证券报告,在经济型酒店市场上,如家和七天分别占据19.5%和12.9%的市场份额;而汉庭和排名第四的锦江之星(600754.SS)分别占8.7%和7.6%的市场份额.七天和如家今年计划分别新开370家和300家酒店.

**一片蓝海**

在张敏的眼中,连锁经济型酒店面对的是一片蓝海.连锁经济型酒店只占国内酒店市场近2%,而国内现有的一至三星级酒店、及未申请星级但类比一至三星的酒店,合计占比达30%.

"即使不考虑总需求每年还在成长13-15%,国内可被整合的市场就达10万间酒店.(每年)1,000家虽然很多,但放在中国这么大的市场上,也就这么点."张敏说.

综合统计,国内排名前四位的连锁经济型酒店,即如家、七天、汉庭和锦江之星,今年新开店计划总计在1,000家以上.

她还指出,在开店绝对数上,未来几年保持今年的数字甚至超过,还是有可能实现的.不过,公司不单纯追求速度,希望追求质量和速度的最佳组合,确保每一家新开店都能盈利.

虽然汉庭对并购持开放态度,但她认为目前还不是开展并购的合适时机,"我们对价值和价格比较敏感."

去年5月,如家酒店以4.7亿美元收购同业莫泰168,但之后对莫泰168的整合和改建,令如家的业绩受到拖累.

截止一季度末,汉庭拥有675家正在运营的酒店,共75,622间客房,其中旗舰品牌为"汉庭快捷",并拥有中档酒店品牌--汉庭四季(24家)和低价格酒店品牌--汉庭海友客栈(29家).(完)