《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--5月21日

路透上海/北京5月21日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年5月21日-5月25日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 5/21 深 珠江钢琴 002678 4,800 13.50 44.63 广州证券 5/24 5/22 深 华灿光电 300323 5,000 20.00 34.42 中信证券 5/25 5/22 深 德威新材 300325 2,000 17.00 25.37 平安证券 5/25 5/23 深 福建金森 002679 不超过3,468 -- -- 红塔证券 5/28 5/24 深 海达股份 300320 不超过1,667 -- -- 华泰联合 5/29 5/25 深 奋达科技 002681 不超过3,750 -- -- 华泰联合 5/30 5/25 深 黄海机械 002680 不超过2,000 -- -- 浙商证券 5/30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,576.78亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1557264] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 招商中证大宗 招商基金 工商银行 招商银行、申银万国等 5/21-6/21 商品股票指数分级基金 工银瑞信纯债 工银瑞信 交通银行 工商银行、国泰君安等 5/21-6/15 定期开放债券基金 农银汇理信用 农银汇理 中信银行 建设银行、申银万国等 5/21-6/15 添利债券基金(封闭期一年) 安信策略精选 安信基金 建设银行 工商银行、安信证券等 5/21-6/15 灵活配置混合基金 交银施罗德荣安 交银施罗德 中信银行 建设银行、银河证券等 5/14-6/15 (有效认购总金额拟不超过50亿元人民币,不包括募集期利息) 保本混合基金 上投摩根分红 上投摩根 中国银行 招商银行、国泰君安等 5/14-6/15 添利债券基金 长安沪深300 长安基金 广发银行 交通银行、银河证券等 5/14-6/13 非周期行业指数基金 大成景恒保本 大成基金 中国银行 建设银行、平安证券等 5/10-6/13 (募集规模上限为30亿元,不包括募集期利息) 混合基金 博时标普500 博时基金 工商银行 招商银行、国泰君安等 5/15-6/12 (预定募集规模为50亿元,包括募集期内认购资金利息) 指数基金(QDII) 广发消费品 广发基金 农业银行 建设银行、申银万国等 5/14-6/8 精选股票基金 新华优选消费 新华基金 工商银行 农业银行、海通证券等 5/11-6/8 股票基金 中邮战略新兴 中邮创业 兴业银行 农业银行、首创证券等 5/10-6/8 产业股票基金 汇丰晋信恒生A股 汇丰晋信 邮储银行 农业银行、银河证券等 5/8-6/8 行业龙头指数基金 国联安双佳信用 国联安基金 光大银行 交通银行、国泰君安等 5/7-6/8 (发售规模上限为40亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 中证短融50 华宝兴业 中国银行 农业银行、国泰君安等 5/7-6/8 指数债券基金 鹏华金刚保本 鹏华基金 农业银行 建设银行、国信证券等 5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元) 混合基金 上证180等权重 景顺长城 中国银行 长城证券、银河证券等 5/2-6/6 指数投资基金(ETF) 上证180等权重 景顺长城 中国银行 农业银行、民生银行等 5/2-6/6 ETF联接基金 中海保本 中海基金 工商银行 农业银行、国联证券等 5/7-6/1 (首次募集上限拟不超过30亿元) 混合基金 标普全球高端 易方达基金 境内:中国银行 建设银行、广发证券等 5/2-5/31 (外汇额度20亿元) 消费品指数增强基金 境外:中银香港 华商主题精选 华商基金 建设银行 农业银行、华龙证券等 5/2-5/29 股票基金 金鹰中证500指数 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 4/23-5/29 分级基金 建信转债增强 建信基金 民生银行 建设银行、国泰君安等 4/27-5/25 债券基金 华泰柏瑞沪深300 华泰柏瑞 工商银行 交通银行、华泰证券等 4/23-5/25 ETF联接基金 平安大华策略 平安大华 中国银行 农业银行、申银万国等 4/23-5/25 先锋混合基金 诺安汇鑫保本 诺安基金 中国银行 农业银行、爱建证券等 4/18-5/23 (首次募集金额上限为40亿元) 混合基金 中证内地低碳 海富通 建设银行 中国银行、海通证券等 4/23-5/22 经济主题指数基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 港中旅集团 50 1年 短期融资券 周一 国开行 200 7年 浮息金融债 周二 中电投集团 60 3个月 超短期融资券 周三 国开行 330 1/3/5/7/10年 固息金融债 周四 今年第18-22期第二次增发 农发行 200 2年 固息金融债 周四 财政部 300 3/5年 电子式储蓄国债 5/10-5/23 财政部 280 50年 记账式固息国债 5/17-5/21 财政部 300 10年 固息国债 5/24-5/28 二.资金投放因素 1.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 30 90 120 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部 七年固息国债 273.00 周一 长江三峡集团 一年期短融 100.00 周三 财政部 三年固息国债 337.80 周五 北京市政府 三年地方债