版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 12:35 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--5月21日

路透上海/北京5月21日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年5月21日-5月25日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

    5/21      深    珠江钢琴   002678         4,800       13.50        44.63      广州证券  5/24
    5/22      深    华灿光电   300323         5,000       20.00        34.42      中信证券  5/25
    5/22      深    德威新材   300325         2,000       17.00        25.37      平安证券  5/25     
    5/23      深    福建金森   002679   不超过3,468        --           --        红塔证券  5/28
    5/24      深    海达股份   300320   不超过1,667        --           --        华泰联合  5/29
    5/25      深    奋达科技   002681   不超过3,750        --           --        华泰联合  5/30
    5/25      深    黄海机械   002680   不超过2,000        --           --        浙商证券  5/30
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,576.78亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1557264]
  ========================================================================================
  2.基金发行
  ----------------------------------------------------------------------------------------
   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注 
    
  招商中证大宗     招商基金      工商银行     招商银行、申银万国等     5/21-6/21
  商品股票指数分级基金

  工银瑞信纯债     工银瑞信      交通银行     工商银行、国泰君安等     5/21-6/15
  定期开放债券基金

  农银汇理信用     农银汇理      中信银行     建设银行、申银万国等     5/21-6/15
  添利债券基金(封闭期一年)

  安信策略精选     安信基金      建设银行     工商银行、安信证券等     5/21-6/15
  灵活配置混合基金

  交银施罗德荣安  交银施罗德     中信银行     建设银行、银河证券等     5/14-6/15 (有效认购总金额拟不超过50亿元人民币,不包括募集期利息)
  保本混合基金

  上投摩根分红     上投摩根      中国银行     招商银行、国泰君安等     5/14-6/15  
  添利债券基金

  长安沪深300      长安基金      广发银行     交通银行、银河证券等     5/14-6/13    
  非周期行业指数基金


  大成景恒保本     大成基金      中国银行     建设银行、平安证券等     5/10-6/13 (募集规模上限为30亿元,不包括募集期利息)
  混合基金 


  博时标普500      博时基金      工商银行     招商银行、国泰君安等     5/15-6/12 (预定募集规模为50亿元,包括募集期内认购资金利息)
  指数基金(QDII)


  广发消费品       广发基金      农业银行     建设银行、申银万国等     5/14-6/8  
  精选股票基金


  新华优选消费     新华基金      工商银行     农业银行、海通证券等     5/11-6/8
  股票基金


  中邮战略新兴     中邮创业      兴业银行     农业银行、首创证券等     5/10-6/8
  产业股票基金


  汇丰晋信恒生A股  汇丰晋信      邮储银行     农业银行、银河证券等     5/8-6/8
  行业龙头指数基金


  国联安双佳信用  国联安基金     光大银行     交通银行、国泰君安等     5/7-6/8 (发售规模上限为40亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
  分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 


  中证短融50       华宝兴业      中国银行     农业银行、国泰君安等     5/7-6/8
  指数债券基金


  鹏华金刚保本     鹏华基金      农业银行     建设银行、国信证券等     5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元)
  混合基金


  上证180等权重    景顺长城      中国银行     长城证券、银河证券等     5/2-6/6
  指数投资基金(ETF)


  上证180等权重    景顺长城      中国银行     农业银行、民生银行等     5/2-6/6
  ETF联接基金


  中海保本         中海基金      工商银行     农业银行、国联证券等     5/7-6/1 (首次募集上限拟不超过30亿元)
  混合基金


  标普全球高端    易方达基金   境内:中国银行  建设银行、广发证券等     5/2-5/31 (外汇额度20亿元)
  消费品指数增强基金           境外:中银香港


  华商主题精选     华商基金      建设银行     农业银行、华龙证券等     5/2-5/29
  股票基金


  金鹰中证500指数  金鹰基金      交通银行     建设银行、广州证券等     4/23-5/29
  分级基金


  建信转债增强     建信基金      民生银行     建设银行、国泰君安等     4/27-5/25
  债券基金


  华泰柏瑞沪深300  华泰柏瑞      工商银行     交通银行、华泰证券等     4/23-5/25
  ETF联接基金


  平安大华策略     平安大华      中国银行     农业银行、申银万国等     4/23-5/25
  先锋混合基金


  诺安汇鑫保本     诺安基金      中国银行     农业银行、爱建证券等     4/18-5/23 (首次募集金额上限为40亿元)
  混合基金


  中证内地低碳      海富通       建设银行     中国银行、海通证券等     4/23-5/22
  经济主题指数基金
  ========================================================================================
  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备注
                (亿元)
  
  港中旅集团      50        1年     短期融资券      周一
  国开行         200        7年     浮息金融债      周二
  中电投集团      60       3个月    超短期融资券    周三
  国开行         330   1/3/5/7/10年 固息金融债      周四        今年第18-22期第二次增发
  农发行         200        2年     固息金融债      周四
  财政部         300      3/5年     电子式储蓄国债 5/10-5/23
  财政部         280       50年     记账式固息国债 5/17-5/21
  财政部         300       10年     固息国债       5/24-5/28 
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
  --------------------------------------------------
  央票到期      正回购到期        合计

    30             90             120
  =======================================================================================
  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                       (亿元)

  财政部           七年固息国债        273.00         周一
  长江三峡集团     一年期短融          100.00         周三
  财政部           三年固息国债        337.80         周五
  北京市政府       三年地方债

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐