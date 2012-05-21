(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的5月14日-18日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周震荡向下,临近周末连续三日收跌,并创两个月新低.欧元区困 局再度升温,避险需求促美元指数.DXY步步走坚,并持续打压人民币表现.市场人士认为未来 欧元存在技术性反弹的机会,而中国央行亦不愿人民币过度贬值,预计汇价下行空间有限.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --在宣布调降存款准备金率后,中国人民银行公开市场本周通过加强正回购操作净回笼资金640 亿元人民币,结束此前连续七周净投放局面;中标利率则保持不变,体现了央行灵活调节市场流 动性以及稳定市场利率的意图. 业内人士指出,公开市场回购利率可作为二级市场短期资金价格的重要参考基准.如果回购利 率保持不变,或表明央行认为该利率目前处于相对合理水平,从而降低投资人对于市场利率进一 步走低的空间预期.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市收益率当周整体下行.降准为市场提供充足的流动性支持,而国内外经济基本面呈 现疲态更是点燃债市投资者做多热情.不过,经历连续多日的强势表现后,获利了结致市场出现小 幅调整.后市走向则需关注欧元区局势及5月下旬国内资金面的情况.[CN/CN] 票据: --信贷规模充裕及降准后资金成本回调的共同作用下,本周票据市场转贴利率当周跌势绵绵.转贴 利率日益贴近资金利率,但与直贴利率利差扩大.业内人士预计,随着票市供求关系转向相对平衡, 而资金成本下行亦进入瓶颈期,下周票市下跌动能将日渐减弱.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周连创一个月新低,虽周中反弹,但全周仍以2.1%的累计跌幅报收,欧洲形势动荡 加剧外围不确定性,对国内经济减速的忧虑仍存,虽有政策放松的预期,但利好政策真正兑现前,股市 难有明显起色,短线或延续整理行情.[.SSCN] 期市: --沪铜当周跌至逾四个月以来的低位,因希腊陷入政治僵局,且数据揭示的中美经济状况也并 不让人感到乐观,这引发投资人忧虑全球经济增长放缓,令商品价格全线下跌.沪铜主要合约 SCFc3周五收报55,520元,较上周挫跌1,980元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周先抑后扬.本周希腊组建政府的努力失败一度拖累国际金价触及四个半月的低 位,但随后技术性买盘以及新的迹象显示美国经济迟滞,部分抵消了对欧债危机不断加重的焦 虑.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收报321.99元,较上周微跌0.45元;期金主要合约 SHAUZ2收报323.19元,较上周跌0.97元.(完) --整理 冉莹/宿泱韫/周晓峰; 审校 乔艳红