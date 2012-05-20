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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 07:37 BJT

****敬告客户：《汇市简讯》6月1日起将取代《外汇动态》****

亲爱的客户,您好,

路透将于6月1日起正式推出《汇市简讯》，内容包括实时外汇市场动态以及相关短评。原有的《外汇动态》将因此相应取消。

新闻直接提取码维持不变，您可直接沿用[FXNEWS/CN]提取新的《汇市简讯》。

如您有任何建议或者意见，欢迎您致函汇市简讯小组fxbuzz@thomsonreuters.com；或来电 +86-10-66271029。

调整稿件内容造成您的不便，请您见谅。(完)

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