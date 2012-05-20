〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,因巴拿马型船舶运费反弹

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透5月18日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,因较小型巴拿马型船舶运费反弹.
波罗的海乾散货运价指数上涨4个点,报1,141点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨0.35%,终止连跌14日之势,日均获利上涨129美元,至10,159美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
巴拿马型船即期租价最近一直在下跌,因季节性南美谷物运输租船活动减少,船舶又供应过剩.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌5点至1,633点.日均获利下滑78美元,至8,905美元.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.
RS Platou Markets分析师在报告中写道,海岬型船运费将继续小幅走高,但涨速将放缓,因租船方和买家在重新评估全球市场动荡后的需求状况.
今年以来,波罗的海乾散货运价指数累计下跌约34%.(完)
--编译 白云;审校 张若琪
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