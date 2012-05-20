〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,因巴拿马型船舶运费反弹

路透5月18日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,因较小型巴拿马型船舶运费反弹.

波罗的海乾散货运价指数上涨4个点,报1,141点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨0.35%,终止连跌14日之势,日均获利上涨129美元,至10,159美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

巴拿马型船即期租价最近一直在下跌,因季节性南美谷物运输租船活动减少,船舶又供应过剩.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌5点至1,633点.日均获利下滑78美元,至8,905美元.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.

RS Platou Markets分析师在报告中写道,海岬型船运费将继续小幅走高,但涨速将放缓,因租船方和买家在重新评估全球市场动荡后的需求状况.

今年以来,波罗的海乾散货运价指数累计下跌约34%.(完)