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亚洲 | 2012年 5月 20日 星期日 10:00 BJT

〔全球贵金属〕5月18日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均上升

路透5月19日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周五黄金持仓量较周四上升0.33%,同期最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量增加0.31%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,247,862.4 5月18日 41,111,954.0 5月17日 135,908.5 0.33%

iShares 310,229,256.5 5月18日 309,258,814.5 5月17日 970,442.0 0.31%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 白云;审校 张若琪

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