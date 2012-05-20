〔全球汇市〕5月15日止当周投机客持有的美元多仓规模触及四年高位--CFTC

路透纽约5月18日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位,规模至少为2008年中期以来最高.

5月15日止当周,美元净多头仓位从之前一周的209.5亿美元升至285.2亿美元.

欧元净空头仓位升至纪录高位173,869口,前一周为143,984口.

欧元最近几周遭抛售,因围绕西班牙银行体系和希腊政局混乱的担忧,令市场怀疑欧洲能否遵守实施对解决欧债危机至关重要的紧缩措施的承诺.

欧元/美元EUR=周五跌至四个月低点1.2640美元.

做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

5月15日当周 5月8日当周

多头仓位 17,455 16,369

空头仓位 51,770 57,462

净仓位 -34,315 -41,093

欧元(125,000欧元为1口)

5月15日当周 5月8日当周

多头仓位 38,475 36,022

空头仓位 212,344 180,006

净仓位 -173,869 -143,984

英镑(62,500英镑为1口)

5月15日当周 5月8日当周

多头仓位 57,471 59,697

空头仓位 32,450 34,358

净仓位 25,021 25,339

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

5月15日当周 5月8日当周

多头仓位 6,127 4,980

空头仓位 32,821 21,474

净仓位 -26,694 -16,494

加元(100,000加元为1口)

5月15日当周 5月8日当周

多头仓位 66,286 69,914

空头仓位 15,281 9,819

净仓位 51,005 60,095

澳元(100,000澳元为1口)

5月15日当周 5月8日当周

多头仓位 51,066 72,145

空头仓位 46,332 47,041

净仓位 4,734 25,104

(完)

--编译 白云;审校 张若琪

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