〔全球汇市〕5月15日止当周投机客持有的美元多仓规模触及四年高位--CFTC

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约5月18日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位,规模至少为2008年中期以来最高.
5月15日止当周,美元净多头仓位从之前一周的209.5亿美元升至285.2亿美元.
欧元净空头仓位升至纪录高位173,869口,前一周为143,984口.
欧元最近几周遭抛售,因围绕西班牙银行体系和希腊政局混乱的担忧,令市场怀疑欧洲能否遵守实施对解决欧债危机至关重要的紧缩措施的承诺.
欧元/美元EUR=周五跌至四个月低点1.2640美元.
做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
5月15日当周 5月8日当周
多头仓位 17,455 16,369
空头仓位 51,770 57,462
净仓位 -34,315 -41,093
欧元(125,000欧元为1口)
5月15日当周 5月8日当周
多头仓位 38,475 36,022
空头仓位 212,344 180,006
净仓位 -173,869 -143,984
英镑(62,500英镑为1口)
5月15日当周 5月8日当周
多头仓位 57,471 59,697
空头仓位 32,450 34,358
净仓位 25,021 25,339
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
5月15日当周 5月8日当周
多头仓位 6,127 4,980
空头仓位 32,821 21,474
净仓位 -26,694 -16,494
加元(100,000加元为1口)
5月15日当周 5月8日当周
多头仓位 66,286 69,914
空头仓位 15,281 9,819
净仓位 51,005 60,095
澳元(100,000澳元为1口)
5月15日当周 5月8日当周
多头仓位 51,066 72,145
空头仓位 46,332 47,041
净仓位 4,734 25,104
(完)
--编译 白云;审校 张若琪
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