《一周市场焦点》欧元区政策行动成为关键所在

路透伦敦5月18日电---先是当局采取政治行动,暂时缓解情势,之后又出现另一场危机,这是已为人所熟悉的欧洲危机周期,下周危机将进入关键的第二阶段,届时欧盟27个成员国的领导人将在布鲁塞尔聚首寻找危机解决方案.

投资者亦将关切危机对欧元区经济的冲击程度到底有多严重,下周将迎来最新采购经理人指数(PMI)调查对企业活动的初步估计,以及日本央行政策会议的评估.

希腊有可能退出欧元区,西班牙银行体系状况恶化,令投资者愈加认为,欧元区危机在接近新的高度.

"整个欧洲状况都在受危机左右,"资产管理公司Carmignac Gestion的投资委员会成员Didier Saint-Georges说到.该机构管理约500亿欧元资产.

"每次都是在相当接近悬崖了,才有所进展."

"关键事情是,危机是否大到足以搅乱全球状况.那才是问题所在,也是最重要的一点,"Saint-Georges说道.

对欧元区危机将阻碍全球增长的担忧是过去一周全球出现撤离高风险资产趋势的背后原因,当时摩根士丹利资本国家(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS应声跌至年内低点,美元.DXY则涨至四个月高位.

抛压扩散至仍受到乐观增长前景预期支撑的领域,MSCI新兴市场股指.MSCIEF跌至2011年12月以来最低位,并创下2008年以来最长的连跌纪录.

像许多全球资产管理公司那样,Carmignac Gestion在当前环境下采取防御投资策略,通过美元和日圆对冲欧元风险,选择不受当前宏观经济风险影响的股票,来提高投资表现.

"我们的确对这些短期危机将影响市场有所准备,但如果他们对实体经济没有影响,那以后我们仍可以在中国或美国市场有所作为,"Saint-Georges说.

**敷衍了事的反应**

欧盟领导人非正式晚餐会最有可能产生的结果是敷衍了事,但市场将指望6月底的欧盟部长理事会正式峰会作出的可靠政策反应能缓解一些危情.

"领导人将讨论增长措施,但现阶段不大可能出台重大具体的措施,"Standard Charted Bank分析师Thomas Costerg说.

欧洲领导人在新的永久欧元区救助基金--欧洲稳定机制(ESM)的角色问题上依然存在分歧,与此同时,法国新总统奥朗德在带头向德国就执行政府预算纪律的欧元区"财政协议"提出质疑.

政界人士讨论危机应对办法的同时,投资者因为欧洲央行将采取行动阻止任何重大金融问题出现的设想而感到宽慰.

但在欧洲央行今年迄今已累积向银行业注入逾1万亿(兆)欧元(1.27万亿美元)资金后,该央行采取进一步措施的门槛可能变得很高.

"他们越是回头看迄今已采取的措施,就越会觉得他们将钱投进了一个无底洞,"SICA财富管理公司总裁兼投资总监Jeff Sica说.

**担心危机扩散**

日本央行或会阐明一些决策者对欧元区危机影响的看法.

继上次政策会议扩大资产购买计划后,该央行预计不会改变当前计划,不过,如果作出对全球前景恶化的判断,该央行可能会暗示未来将做出政策反应.

日本股市日经指数.N225周五跌3%,连续第七周收低,为2001年第三季以来最长连跌纪录.

德国、法国和欧元区在5月24日均将公布最新的PMI初值,预计显示处于困境中的南欧经济体仍在快速萎缩,但德国经济仍在增长轨道上.

影响颇大的德国5月Ifo企业信心调查也将在5月24日出炉,将进一步体现德国是否因为欧元区危机出现增长动能减弱的风险.

上周路透调查访问的分析师预计,继第一季出现增长停滞后,第二季欧元区整体GDP将小幅萎缩.

由于北欧出现疲软迹象,高负债的二线经济体已在衰退,投资者认为近期亟需当局采取政策行动.(完)