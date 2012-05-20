《美债一周展望》锁定获利打压公债价格下跌,欧洲相关忧虑仍挥之不去

* 在下周990亿美元新债供应前,投资者锁定获利

* 希腊和西班牙危机相关忧虑提振公债价格

* 指标公债收益率连续第九周下降,创1998年以来最长连跌纪录

* 出脱推动收益率曲线"趋陡"的押注,推动较长期公债价格上扬

路透纽约5月18日电---美国公债价格周五下降,因投资者对本周涨势锁定获利,欧元区债务危机相关忧虑推动公债价格本周上涨,指标公债收益率(殖利率)周四触及至少60年以来最低.

据路透数据显示,尽管公债价格周五微跌,但指标10年期公债收益率为连续第九周下降,追平1998年录得的最长跌势.

"市场处于多数人想作空的水准,但受欧洲形势影响他们不能这么做,"瑞穗证券驻美国芝加哥的期货销售主管Chuck Retzky称.

投资者本周买入美国公债、德国公债和其他低风险资产,因希腊政局动荡和西班牙银行体系恶化引发市场担忧其金融问题可能席卷整个欧元区,并进而引发全球性金融危机.

主要股指可能将录得年内最差单周表现.

"市场情绪仍相当负面,"Market Vectors驻纽约投资组合经理Francis Rodilosso表示,"人们肯定是以悲观的角度看问题."

有消息称,德国总理梅克尔同希腊总统Karolos Papoulias周五讨论了希腊是否应就留在欧元区举行全民公投.消息公布后,有关希腊退出欧元区的忧虑加剧.希腊两大政党强烈反对进行全民公投的想法.

惠誉周四调降希腊债信评级,使其在垃圾级别进一步深陷,指出希腊面临退出欧元区的风险.

10年期公债US10YT=RR价格尾盘跌10/32,报100-7/32,收益率(殖利率)报1.72%,较周四升3个基点.根据Tradeweb数据,10年期公债收益率周四收报1.69%,为至少60年来的最低收位.

30年期公债US30YT=RR价格跌18/32,至103-27/32,收益率报2.81%,日内升3个基点.周四该档收益率触及五个月最低位.

10年期美债期货合约TYM2收低2/32,报133-23/32,盘中触及133-27/32的合约高点.

**希望央行提供更多援助**

投资人称,对欧洲财政问题将再次扰乱全球经济的担忧也支持美国联邦储备理事会(美联储)和欧洲央行可能很快推出更多货币刺激措施的观点.

"市场正在消化对出台更多非常规举措的预期,"富达投资公司管理着约400亿美元资产的Bill Irving表示.

对美联储和欧洲央行将推出进一步措施的看法,促使投资者出脱早前对"收益率曲线趋陡(steepener)"的押注,这一操作包括买入短期美债,同时出售长期美债,因预期全球经济改善.

"大家在停止推动收益率曲线趋陡的操作.他们被迫抛售短债,买入长债,"Irving说.

短期美债表现滞后于中长期美债,后者的收益率本周下跌.两年期和三年期美债收益率较上年分别上涨约4个和5个基点.

投资者争先恐后出脱推动收益率曲线趋陡的交易,令曲线趋平.五年期和30年期美债收益率之差本周收报2.05%,为去年12月底以来最平水准;而两年期与10年期收益率之差收报1.43%,周四曾在2008年12月以来最平水准附近徘徊.

"本周我们看到一波由空头回补推动的恶意涨势,"瑞穗证券的Retzky说."涨幅之大让许多人措手不及."

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的最新数据支持了对本周长债价格涨势是由出脱看空押注所致的看法.公债的投机性看空押注比看多押注要多,比例约为2:1.

CFTC交易商报告显示,投机者买入354,260口10年期美债期货合约的空头仓位,多头仓位为190,868口.1CFTC11(完)

--编译 王翔琼/利棣儿/白云;审校 母红/张若琪

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