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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 06:25 BJT

****澳新经济指标预测--5月21日-5月28日****

路透5月21日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------5月21日当周------------------------------------

5月21日(一)

暂无重要数据

5月22日(二)

暂无重要数据

5月23日(三)

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 4月 -- 顺差1.34

(年度) -- 顺差2.1

进口(亿新西兰元) 4月 -- 40.8

出口(亿新西兰元) -- 42.2

5月24日(四)

0200 新西兰净债务预测 -- -- 26.3%

新西兰年度预算 -- -- --

5月25日(五)

暂无重要数据

---------------------------------5月28日当周--------------------------------

5月28日(一)

暂无重要数据 (完)

--编译 杜明霞;审校 隋芬

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