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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 06:25 BJT

****日韩经济指标预测--5月21日-5月28日****

路透5月21日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------5月21日当周--------------------------------

5月21日(一)

暂无重要数据公布.

5月22日(二)

1500 日本央行利率决定 5月 -- 0.10%

2350 日本贸易收支(亿日圆) 4月 逆差4,828 逆差826

出口(较上年同期) +12.7% +5.9%

进口(较上年同期) +10.2% +10.5%

5月23日(三)

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 5月 -- 正1

5月24日(四)

2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 104

2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 -- +0.5%

全国核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.2%

东京地区CPI(较上年同期) 5月 -- -0.3%

东京地区核心CPI(较上年同期) -0.6% -0.5%

5月25日(五)

暂无重要数据公布.

---------------------------------5月28日当周--------------------------------

5月28日(一)

2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 6月 -- 84

2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +3.4%

2330 日本失业率 4月 -- 4.5%

求才求职比 -- 0.76

2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -- +10.3% (完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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