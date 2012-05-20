日韩经济指标预测--5月21日-5月28日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透5月21日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月21日当周--------------------------------
5月21日(一)
暂无重要数据公布.
5月22日(二)
1500 日本央行利率决定 5月 -- 0.10%
2350 日本贸易收支(亿日圆) 4月 逆差4,828 逆差826
出口(较上年同期) +12.7% +5.9%
进口(较上年同期) +10.2% +10.5%
5月23日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 5月 -- 正1
5月24日(四)
2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 104
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 -- +0.5%
全国核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.2%
东京地区CPI(较上年同期) 5月 -- -0.3%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.6% -0.5%
5月25日(五)
暂无重要数据公布.
---------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月28日(一)
2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 6月 -- 84
2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +3.4%
2330 日本失业率 4月 -- 4.5%
求才求职比 -- 0.76
2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -- +10.3% (完)
--编译 杜明霞;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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