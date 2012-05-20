版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 21日 星期一 06:32 BJT

****欧洲经济指标预测--5月21日-5月28日****

路透5月21日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------5月21日当周--------------------------------

5月21日(一)

0545 瑞士消费者信心指数 第二季 负20 负19

5月22日(二)

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.6% +0.3%

(较上年同期) +3.1% +3.5%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.7% +0.4%

(较上年同期) +3.5% +3.6%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.7% +0.4%

(较上年同期) +3.5% +3.7%

0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 4月 -- 短差165.1

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 58.5 158.7

1400 欧元区消费者信心指数 5月 -- 负19.80

5月23日(三)

0800 意大利消费者信心指数 5月 89.0 89.0

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 3月 -- 赤字59

(经季节调整)(亿欧元) -- 赤字13

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 3月 -- 流入128

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 5月 0-9-0 0-9-0

0830 英国零售销售(较前月) 4月 -0.8% +1.8%

(较上年同期) +1.0% +3.3%

0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差5

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值　　　　　 5月 负10 负8

5月24日-31日

0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +2.3%

5月24日(四)

0600 德国GDP平减指数(较前季) 第一季 -- +0.5%

(较上年同期) -- +1.7%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差16.88

0645 法国企业景气指数 5月 95 95

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 47.0 46.9

服务业PMI 45.7 45.2

综合PMI -- 45.9

0728 德国制造业PMI 5月初值 47.0 46.2

服务业PMI 52.0 52.2

综合PMI -- 50.9

0758 欧元区制造业PMI 5月初值 46.0 45.9

服务业PMI 46.9 46.9

综合PMI 46.5 46.7

0800 德国Ifo企业景气判断指数 5月 109.4 109.9

现况指数 117.4 117.5

预期指数 102.0 102.7

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -0.2% -0.2%

(较上年同期) 持平 持平

5月25日(五)

0600 德国GfK消费者信心指数 6月 5.6 5.6

0645 法国消费者信心 5月 89 88

0715 瑞士非农就业岗位(万) 第一季 -- 404.4

0800 意大利零售销售(较前月) 3月 -- +0.6%

(较上年同期) -- +0.1%

0900 意大利薪资(较前月) 4月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.2%

---------------------------------5月28日当周--------------------------------

5月28日-6月1日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -0.9%

(完)

--编译 张涛;审校 隋芬

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐