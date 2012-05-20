欧洲经济指标预测--5月21日-5月28日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透5月21日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月21日当周--------------------------------
5月21日(一)
0545 瑞士消费者信心指数 第二季 负20 负19
5月22日(二)
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.6% +0.3%
(较上年同期) +3.1% +3.5%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.7% +0.4%
(较上年同期) +3.5% +3.6%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.7% +0.4%
(较上年同期) +3.5% +3.7%
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 4月 -- 短差165.1
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 58.5 158.7
1400 欧元区消费者信心指数 5月 -- 负19.80
5月23日(三)
0800 意大利消费者信心指数 5月 89.0 89.0
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 3月 -- 赤字59
(经季节调整)(亿欧元) -- 赤字13
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 3月 -- 流入128
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 5月 0-9-0 0-9-0
0830 英国零售销售(较前月) 4月 -0.8% +1.8%
(较上年同期) +1.0% +3.3%
0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差5
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 负10 负8
5月24日-31日
0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +2.3%
5月24日(四)
0600 德国GDP平减指数(较前季) 第一季 -- +0.5%
(较上年同期) -- +1.7%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差16.88
0645 法国企业景气指数 5月 95 95
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 47.0 46.9
服务业PMI 45.7 45.2
综合PMI -- 45.9
0728 德国制造业PMI 5月初值 47.0 46.2
服务业PMI 52.0 52.2
综合PMI -- 50.9
0758 欧元区制造业PMI 5月初值 46.0 45.9
服务业PMI 46.9 46.9
综合PMI 46.5 46.7
0800 德国Ifo企业景气判断指数 5月 109.4 109.9
现况指数 117.4 117.5
预期指数 102.0 102.7
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) 持平 持平
5月25日(五)
0600 德国GfK消费者信心指数 6月 5.6 5.6
0645 法国消费者信心 5月 89 88
0715 瑞士非农就业岗位(万) 第一季 -- 404.4
0800 意大利零售销售(较前月) 3月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +0.1%
0900 意大利薪资(较前月) 4月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.2%
---------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月28日-6月1日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.9%
(完)
--编译 张涛;审校 隋芬
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