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货币新闻 | 2012年 5月 21日 星期一 06:17 BJT

《美国重要政经日程》--5月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1500 - 农业部公布一周谷物出口检验报告.

1500 - 财政部每周例行宣布标售四周期国库券

1530 - 财政部每周例行标售三个月及六个月期国库券

2000 - 农业部公布一周作物生长报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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