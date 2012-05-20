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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 06:31 BJT

全球外汇市场5月21日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0445 - 日本前财务省官员行天丰雄在学校活动中讲话,日本前央行副总裁岩田一政亦将发言.

0545 - 瑞士第二季消费者信心指数

0700 - 瑞士央行发布统计月报与银行业统计数据月报

0915 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在北亚风险和监管研究院(Institute of Regulation and Risk North Asia)发表有关货币政策的演讲,随后参加一个小组会(1130).

1230 - 美国4月芝加哥联邦储备银行全国活动指数

1230 - 德国央行管理委员会委员Andreas Dombret就"目前的金融稳定要素"发表演讲

1600 - 美国财政部主管经济政策的助理部长Jan Eberly出席Urban Institute论坛,参与题为"世世代代:国家投资的过去、现在与将来"的讨论

-- - 欧洲央行执委亚斯穆森在德国世界报组织的会议上就欧洲议程发表讲话.(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 隋芬;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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