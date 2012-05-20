〔金砖国家〕5月18日股汇市收盘纵览

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透5月21日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月18日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.54%,报906.61点.
中国股市:沪综指收跌1.4%至一个月收盘新低.国家信息中心报告称二季度经济增长延续减速态势,加深市场忧虑;此外欧洲形势动荡令外围市场普跌,均拖累大盘单边下行.分析人士认为,市场短期内难有较大起色,整理行情料将延续.沪综指.SSEC收报2,344.520点,跌34.366点或1.44%,上次收盘低点为4月17日的2,334.985点.本周累计跌幅2.1%.今日上海A股成交额减至788亿元人民币,上交易日为813亿元. [.SSCN]
香港股市:恒指收低1.3%,且连续第二周累计下滑逾5%,因欧洲政治不稳定性升高,打压金融类股,且美国经济数据欠佳,令避险情绪升温.恒生指数.HSI本周下挫5.1%,上周为下滑5.3%,创去年9月来最差两周表现.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS连续第三日收跌,并创两个月新低.美元指数.DXY一度升至四个月高位,且大型银行购汇需求旺盛持续打压人民币. 预计汇价下行空间有限,料较难突破6.33整数位.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水230点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3514元. [CNY/CN][ID:nSB1555362]
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印度股市:主要股指收升,自1月9日以来最低盘中水准回升.State Bank of India的获利强于预期,缓解了市场对于银行业不良资产及信贷增长情况的担忧.指标BSE指数.BSESN收升0.5%,报16,152.75点,稍早一度下跌1.6%至四个月低点.该指数全周下跌0.86%.[.BO][ID:nL4E8GI737]
印度汇市:印度卢比兑美元在连续第三日创纪录低位后反弹,追随国内股市回升走势.印度央行一位副总裁表示,央行将继续维护卢比汇率.卢比/美元结算价报54.42/44,周四收报54.48/49.[INR/] [ID:nL4E8GI728]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,289.460点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.98%至681.73点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.63%至31.2500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.72%,报39.7475.
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巴西股市:拉丁美洲股市本周表现为近八个月以来最差,投资者担忧希腊和西班牙危机可能蔓延至其它欧元区国家.但石油巨头Petrobras提振巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP涨0.88%至54,513.16点,结束连续八日下跌.[ID:nL1E8GIEZJ]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=一度跌逾2%,促使央行入市干预,出售货币互换合约,这是近七个月以来首次.雷亚尔兑美元收低0.6%,报2.0170[ID:nL1E8GIIDY]
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南非股市:下跌1.3%,录得六个月以来最大的一周跌幅.投资者担心欧洲前景,继续抛售资源与银行类股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌1.3%,报29,212.42点,全周下跌2.9%.综合指数.JALSH跌1.2%至33,148.39点.[.J][ID:nL5E8GIG5T]
南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3周五触及五个月低点,尾盘回升,但下周可能继续承压.投资者担心全球经济成长状况,仍对风险较高的新兴市场资产保持警惕.1623GMT时,兰特/美元报8.35,接近周四收盘价8.34.日低为8.4475,为去年12月14日以来最弱水准.[ZAR/][ID:nL5E8GIG6R](完)
--编译 张涛;审校 隋芬
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