〔金砖国家〕5月18日股汇市收盘纵览

路透5月21日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月18日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.54%,报906.61点.

中国股市:沪综指收跌1.4%至一个月收盘新低.国家信息中心报告称二季度经济增长延续减速态势,加深市场忧虑;此外欧洲形势动荡令外围市场普跌,均拖累大盘单边下行.分析人士认为,市场短期内难有较大起色,整理行情料将延续.沪综指.SSEC收报2,344.520点,跌34.366点或1.44%,上次收盘低点为4月17日的2,334.985点.本周累计跌幅2.1%.今日上海A股成交额减至788亿元人民币,上交易日为813亿元. [.SSCN]

香港股市:恒指收低1.3%,且连续第二周累计下滑逾5%,因欧洲政治不稳定性升高,打压金融类股,且美国经济数据欠佳,令避险情绪升温.恒生指数.HSI本周下挫5.1%,上周为下滑5.3%,创去年9月来最差两周表现.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS连续第三日收跌,并创两个月新低.美元指数.DXY一度升至四个月高位,且大型银行购汇需求旺盛持续打压人民币. 预计汇价下行空间有限,料较难突破6.33整数位.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水230点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3514元. [CNY/CN][ID:nSB1555362]

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印度股市:主要股指收升,自1月9日以来最低盘中水准回升.State Bank of India的获利强于预期,缓解了市场对于银行业不良资产及信贷增长情况的担忧.指标BSE指数.BSESN收升0.5%,报16,152.75点,稍早一度下跌1.6%至四个月低点.该指数全周下跌0.86%.[.BO][ID:nL4E8GI737]

印度汇市:印度卢比兑美元在连续第三日创纪录低位后反弹,追随国内股市回升走势.印度央行一位副总裁表示,央行将继续维护卢比汇率.卢比/美元结算价报54.42/44,周四收报54.48/49.[INR/] [ID:nL4E8GI728]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,289.460点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.98%至681.73点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.63%至31.2500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.72%,报39.7475.

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巴西股市:拉丁美洲股市本周表现为近八个月以来最差,投资者担忧希腊和西班牙危机可能蔓延至其它欧元区国家.但石油巨头Petrobras提振巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP涨0.88%至54,513.16点,结束连续八日下跌.[ID:nL1E8GIEZJ]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=一度跌逾2%,促使央行入市干预,出售货币互换合约,这是近七个月以来首次.雷亚尔兑美元收低0.6%,报2.0170[ID:nL1E8GIIDY]

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南非股市:下跌1.3%,录得六个月以来最大的一周跌幅.投资者担心欧洲前景,继续抛售资源与银行类股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌1.3%,报29,212.42点,全周下跌2.9%.综合指数.JALSH跌1.2%至33,148.39点.[.J][ID:nL5E8GIG5T]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3周五触及五个月低点,尾盘回升,但下周可能继续承压.投资者担心全球经济成长状况,仍对风险较高的新兴市场资产保持警惕.1623GMT时,兰特/美元报8.35,接近周四收盘价8.34.日低为8.4475,为去年12月14日以来最弱水准.[ZAR/][ID:nL5E8GIG6R](完)