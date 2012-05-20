《综述》G8支持希腊留在欧元区,承诺应对金融动荡

* G8赞同促进增长以平衡紧缩措施

* 奥巴马提醒欧洲领导人危机的利害关系很大

* G8将紧密监控油市,准备好采取行动

路透美国马里兰州戴维营5月19日电---全球主要国家领导人周六表示支持希腊留在欧元区,并承诺将采取所有必要措施应对金融动荡,并让越来越受到欧债危机威胁的全球经济恢复活力.

八国集团(G8)峰会坚定赞同,应对不景气的欧元区经济辅以一味让其恢复活力的关键新药,即类似美国那样的刺激措施,来平衡欧洲紧缩措施--紧缩是德国总理梅克尔长期以来力推的危机应对方法.不过围绕这点显然仍存在分歧.

"我们承诺采取所有必要措施加强和激活我们的经济,抗击金融压力,并认识到,适合我们每个国家的措施是不一样的,"G8领导人在美国马里兰州戴维营会议后发布的联合声明中称.

由美国总统奥巴马主持的这次峰会所发出的总体信息,也反映出他本人对欧元区危机扩散的担忧,他担心那将冲击脆弱的美国经济复苏,并影响其11月谋求连任的机率.

希腊政治和经济乱局是此次峰会的主要议题,并引发对西班牙和意大利稳定性的关切,G8领导人齐心协力设法安定局势.

他们在峰会经济公报定稿第一段中,基本支持要求欧洲将工作重点从德国支持的财政紧缩措施扩大开来,声称促进增长和增加就业是"我们义不容辞的责任".

为了尽快平息投资者的顾虑,G8还称,"我们重申希腊留在欧元区符合我们的利益,同时也尊重它的承诺."但领导人们没有具体说明如何让希腊脱离日渐恶化的危机.

向来枯燥平淡的G8公报这样专门提及一个相对较小的国家是不多见的.但市场近来非常担心希腊政治僵局或导致其脱离欧元区,给金融体系和全球经济稳定带来不可估量的损失.

希腊选民本月推翻了同意接受以实施紧缩措施为条件的国际援助计划的政府,将在6月17日举行的重新选举充满变数.

西班牙银行业披露了巨额不良贷款,亦让市场担心不已,而该国政府同时还要在经济衰退的情况下,想方设法控制预算.

德国总理梅克尔力图淡化分歧,她表示,"稳健的财政和增长密不可分,不应是相互对立的."

奥巴马已敦促欧洲方面像他那样采取更多促进增长的措施,他在峰会结语中提醒欧洲领导人危机的利害关系很大,如果不能那样做,将引发"巨大的"成本.

"增长和就业必须成为我们的头等要务,"他说,并重申欧洲有能力应对那些挑战.

Brown Brothers Harriman的分析师Marc Chandler表示,有像G8那样的重量级组织支持希腊,并强调欧洲需要紧密联盟的看法,意义重大.

G8还表示,他们将紧密监控油市,准备好在必要之时增加供应.虽然油价在过去一个月已跌去10%,但下个月将对伊朗实施更严格的制裁,可能形成对油价的威胁.

G8称,全球经济复苏显示出有希望的迹象,但"主要不利因素依然存在".

**氛围轻松,议题紧张**

戴维营会议在山间小木屋举行,主持会议的奥巴马身着T恤衫,这与近期欧洲就日渐恶化的主权债务危机举行的紧张会议形成鲜明对比.

G8公报赞同近期政界在预算紧缩措施方面出现的转变.这类措施一直以来是梅克尔和英国首相卡梅伦所倡导的.

公报指出有必要将加强预算纪律与增长策略相结合.这在欧盟周三举行讨论增长的关键晚宴之前,令法国新当选总统奥朗德获得的支持增加.