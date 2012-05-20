《美国新股焦点》Facebook首日亮相表现平淡,未来一周料仍承压

* Facebook股价收盘上升0.61%,表现平平

* 分析师认为原因在于上市规模巨大以及广告营收疑虑

* Nasdaq正就交易执行问题进行调查

路透旧金山5月18日电---美国社交网络公司Facebook(FB.O)具有历史意义的首次公开发行(IPO)周五首日挂牌表现不及预期,该公司极高的估值与交易所故障,令公司股价在收盘时仍徘徊在招股价附近.

Facebook股票在周五早盘尾段开始交易,开盘较每股38美元的招股价飙升11%,但在约45美元见顶后旋即迅速下滑,收盘报38.23美元.本次IPO为美国历史上规模第三大,对Facebook估值达1,040亿美元.

意外疲弱的亮相可能并不会打击Facebook的业务前景,该公司号称拥有9亿用户,并且正在颠覆全球商业模式和社交联系的格局.分析师原先预计,该股首日挂牌可能上涨10%-50%.

不过股价的意外走势令主承销商摩根士丹利(MS.N)明显受挫.消息人士称,摩根士丹利被迫在公开市场买入Facebook股票,以守住38美元关口.不少市场人士称,他们预计该股下周仍将承压.