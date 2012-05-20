《美国新股焦点》Facebook首日亮相表现平淡,未来一周料仍承压

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* Facebook股价收盘上升0.61%,表现平平
* 分析师认为原因在于上市规模巨大以及广告营收疑虑
* Nasdaq正就交易执行问题进行调查
路透旧金山5月18日电---美国社交网络公司Facebook(FB.O)具有历史意义的首次公开发行(IPO)周五首日挂牌表现不及预期,该公司极高的估值与交易所故障,令公司股价在收盘时仍徘徊在招股价附近.
Facebook股票在周五早盘尾段开始交易,开盘较每股38美元的招股价飙升11%,但在约45美元见顶后旋即迅速下滑,收盘报38.23美元.本次IPO为美国历史上规模第三大,对Facebook估值达1,040亿美元.
意外疲弱的亮相可能并不会打击Facebook的业务前景,该公司号称拥有9亿用户,并且正在颠覆全球商业模式和社交联系的格局.分析师原先预计,该股首日挂牌可能上涨10%-50%.
不过股价的意外走势令主承销商摩根士丹利(MS.N)明显受挫.消息人士称,摩根士丹利被迫在公开市场买入Facebook股票,以守住38美元关口.不少市场人士称,他们预计该股下周仍将承压.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。