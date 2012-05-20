中国批准谷歌收购摩托罗拉移动

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月20日电---中国商务部周日宣布，有条件地批准谷歌(GOOG.O)收购摩托罗拉移动(MMI.N)，从而为这起收购交易消除了最后的监管障碍。

商务部批准对谷歌附件的限制性条件是：该公司要让其安卓（Android）操作系统至少免费开放五年。谷歌是在近8个月前提交以125亿美元收购摩托罗拉移动申请的。

商务部在网站发布公告称：“5年期满后，商务部可以继续评估中国移动智能终端操作系统市场的状况，并根据评估状况依法作出决定。”

谷歌的安卓系统是目前在智能手机领域的第一大操作系统。

该公司希望通过收购获得摩托罗拉移动的1.7万项专利和7,500项正在申请的专利，以与苹果(AAPL.O)等对手竞争，并在专利诉讼中保护公司和安卓手机厂商。

美国和欧洲监管机构已于今年2月批准了这项交易。（完）