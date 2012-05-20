中国批准谷歌收购摩托罗拉移动

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月20日电---中国商务部周日宣布，有条件地批准谷歌(GOOG.O)收购摩托罗拉移动(MMI.N)，从而为这起收购交易消除了最后的监管障碍。
商务部批准对谷歌附件的限制性条件是：该公司要让其安卓（Android）操作系统至少免费开放五年。谷歌是在近8个月前提交以125亿美元收购摩托罗拉移动申请的。
商务部在网站发布公告称：“5年期满后，商务部可以继续评估中国移动智能终端操作系统市场的状况，并根据评估状况依法作出决定。”
谷歌的安卓系统是目前在智能手机领域的第一大操作系统。
该公司希望通过收购获得摩托罗拉移动的1.7万项专利和7,500项正在申请的专利，以与苹果(AAPL.O)等对手竞争，并在专利诉讼中保护公司和安卓手机厂商。
美国和欧洲监管机构已于今年2月批准了这项交易。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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