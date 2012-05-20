《欧洲金融焦点》银行业坏账率升至18年高位,加剧西班牙困境

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 西班牙银行业坏账率升至18年高位8.37%
* 西班牙周一将为银行任命独立的审计机构
* 高盛将负责对Bankia的评估--消息人士
路透马德里5月18日电---西班牙银行业3月坏账升至18年高位,突显该国政府所面临的问题.该国政府周一将向银行选派独立审计机构,以向投资者表明其能够清理银行业问题.
西班牙央行称,3月银行业坏账率升至8.37%,为1994年8月以来最高,2月略微上修后为8.3%.
西班牙周一将任命审计机构评估损失会有多严重,以及银行需要多少现金来增强资产负债表.
西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria表示,审计工作将首先进行一个月的压力测试,然后对金融领域资产进行更深入的分析.
金融业消息人士曾表示,或指定基金管理公司贝莱德和管理咨询机构Oliver Wyman负责深入审计工作.但一位政府消息人士表示,六家基金和管理咨询机构已经申请这项工作,还有一位政府消息人士称,贝莱德可能存在利益冲突.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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