《欧洲金融焦点》银行业坏账率升至18年高位,加剧西班牙困境

* 西班牙银行业坏账率升至18年高位8.37%

* 西班牙周一将为银行任命独立的审计机构

* 高盛将负责对Bankia的评估--消息人士

路透马德里5月18日电---西班牙银行业3月坏账升至18年高位,突显该国政府所面临的问题.该国政府周一将向银行选派独立审计机构,以向投资者表明其能够清理银行业问题.

西班牙央行称,3月银行业坏账率升至8.37%,为1994年8月以来最高,2月略微上修后为8.3%.

西班牙周一将任命审计机构评估损失会有多严重,以及银行需要多少现金来增强资产负债表.

西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria表示,审计工作将首先进行一个月的压力测试,然后对金融领域资产进行更深入的分析.

金融业消息人士曾表示,或指定基金管理公司贝莱德和管理咨询机构Oliver Wyman负责深入审计工作.但一位政府消息人士表示,六家基金和管理咨询机构已经申请这项工作,还有一位政府消息人士称,贝莱德可能存在利益冲突.