扎克伯格在Facebook上市后低调完婚

中国证券：新三板酝酿再分层，创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山5月20日电---周日意外传出Facebook(FB.O)CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）结婚的消息，但是否签署婚前协议等问题让他的婚姻仍是迷雾重重。
Facebook发言人被授权代表扎克伯格夫妇向外界宣布称，扎克伯格周六在位于加利福尼州Palo Alto的自家后院，与恋爱已久的女友普莉希拉·陈（Priscilla Chan）举行了婚礼，到场的宾客不超过100人。
对于扎克伯格夫妇是否签署婚前协议，该公司的另一位发言人不愿置评。
该公司发言人称，宾客们起先以为他们是来参加普莉希拉·陈的毕业派对，到场后才知道他们要见证的是一场婚礼。5月14日，普莉希拉·陈刚从加利福尼亚大学医学院毕业。
发言人指出，扎克伯格送给他的新娘一枚他亲自设计的简单的红宝石戒指。他还换下往日的连帽衫，西装革履并佩戴领带，与身着婚纱的普莉希拉·陈举行婚礼。
扎克伯格和普莉希拉·陈已将他们在Facebook页面的状态改为“已婚”。
Facebook上周五在美国上市。扎克伯格在矽谷的总部庆祝公司上市，象征性地敲响了上市钟。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。
往年来看，元旦过后至春节期间，一般都是鸡蛋大卖的时节，蛋价也会一路走高。然而，今年临近春节时，蛋价基本稳定在3.3元/500克，较上年同期相比下降25%-35%。之后蛋价一直呈现下行状态，主要原因是供大于求的局面难以缓解。