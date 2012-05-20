〔东京汇市〕欧元暂获支撑,澳元和新西兰元低位徘徊

2258GMT--欧元在亚洲盘初守住海外时段的涨幅,不过希腊和西班牙情势忧虑料令欧元承压.

欧元/美元EUR=报1.2758,从上周五触及的四个月低位反弹.

法国总统奥朗德期望希腊留在欧元区,且发行欧元区共同债券的构想获得推进,给欧元提供了支撑.

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,欧元/美元的净空仓规模升至纪录水平[ID:nSB1556680],这也助推欧元.这意味着尽管欧元区存在不确定性,欧元下跌空间也将有限,因若希腊可避免无序退出欧元区,市场将不希望招致损失.

欧元兑美元的支撑位料在1.2624,为2012年低点.

尽管欧元回升,风险货币表现欠佳,澳元和新西兰元仍在几个月低点附近徘徊.

美元指数.DXY微跌0.1%,至81.20,脱离上周五触及的四个月高位.而美元兑日圆JPY=走势依然疲弱,报79.500,此前跌至2月17日以来最低水准79.002.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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