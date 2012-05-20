〔东京汇市〕欧元暂获支撑,澳元和新西兰元低位徘徊

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
2258GMT--欧元在亚洲盘初守住海外时段的涨幅,不过希腊和西班牙情势忧虑料令欧元承压.
欧元/美元EUR=报1.2758,从上周五触及的四个月低位反弹.
法国总统奥朗德期望希腊留在欧元区,且发行欧元区共同债券的构想获得推进,给欧元提供了支撑.
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,欧元/美元的净空仓规模升至纪录水平[ID:nSB1556680],这也助推欧元.这意味着尽管欧元区存在不确定性,欧元下跌空间也将有限,因若希腊可避免无序退出欧元区,市场将不希望招致损失.
欧元兑美元的支撑位料在1.2624,为2012年低点.
尽管欧元回升,风险货币表现欠佳,澳元和新西兰元仍在几个月低点附近徘徊.
美元指数.DXY微跌0.1%,至81.20,脱离上周五触及的四个月高位.而美元兑日圆JPY=走势依然疲弱,报79.500,此前跌至2月17日以来最低水准79.002.(完)
--编译 肖群英;审校 隋芬
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