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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 08:15 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月21日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝表示,要把稳增长放在更加重要的位置.要有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调,扩大内需,稳定内需,促进经济平稳较快发展.

* 其他:

--自QFII制度实施近十年来,截至今年5月初,QFII净汇入资金1,228亿元人民币,资产合计2,744亿元,近十年累计盈利1,516亿元.从QFII的持股结构看,QFII大量持有大盘蓝筹股和主板股票,价值投资和长期持有的特点明显.

--国家外汇管理局资本项目管理司司长孙鲁军日前表示,近期外汇局加快了QFII额度审批进度,对中长期资金提供额度审批快速通道,在初投资额度规模上给予一定的倾斜.截止目前,已核准38家QFII机构共计43.73亿美元额度.

--国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌预计,2012年中国经济运行将呈现"前降后稳"的态势.经济增速有望在三四季度趋稳.目前不应该出台新的经济刺激计划,但宏观政策要在财政、货币政策上适时适度进行微调.

--知名经济学家吴敬琏表示,实现增长模式转型是解决当前中国经济问题的关键,而转型升级的有效途径,是以企业为主体通过创新提高效率.不宜通过放松银根刺激经济发展,央行降低存准率还有很大空间,但降低利率可能性不大.

--随三地原油变化率一路下探.机构认为,若原油延续跌势,最快本月底三地原油变化率将达到-4%.继5月10日成品油价下调后,6月8日国内成品油价下调窗口有望再度开启,且降幅可能超过300元/吨.

--ST海龙000677.SS今日公告称,债权人提出的对公司重整的申请已获潍坊市中级人民法院受理.据知情人士透露,破产重整局面的出现,是因为为拯救ST海龙已累计投入超过17亿元的潍坊市政府已无力继续输血.(完)

--整理 刘昕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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