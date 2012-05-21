《中国报摘》--中国证券报5月21日

中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝表示,要把稳增长放在更加重要的位置.要有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调,扩大内需,稳定内需,促进经济平稳较快发展.
* 其他:
--自QFII制度实施近十年来,截至今年5月初,QFII净汇入资金1,228亿元人民币,资产合计2,744亿元,近十年累计盈利1,516亿元.从QFII的持股结构看,QFII大量持有大盘蓝筹股和主板股票,价值投资和长期持有的特点明显.
--国家外汇管理局资本项目管理司司长孙鲁军日前表示,近期外汇局加快了QFII额度审批进度,对中长期资金提供额度审批快速通道,在初投资额度规模上给予一定的倾斜.截止目前,已核准38家QFII机构共计43.73亿美元额度.
--国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌预计,2012年中国经济运行将呈现"前降后稳"的态势.经济增速有望在三四季度趋稳.目前不应该出台新的经济刺激计划,但宏观政策要在财政、货币政策上适时适度进行微调.
--知名经济学家吴敬琏表示,实现增长模式转型是解决当前中国经济问题的关键,而转型升级的有效途径,是以企业为主体通过创新提高效率.不宜通过放松银根刺激经济发展,央行降低存准率还有很大空间,但降低利率可能性不大.
--随三地原油变化率一路下探.机构认为,若原油延续跌势,最快本月底三地原油变化率将达到-4%.继5月10日成品油价下调后,6月8日国内成品油价下调窗口有望再度开启,且降幅可能超过300元/吨.
--ST海龙000677.SS今日公告称,债权人提出的对公司重整的申请已获潍坊市中级人民法院受理.据知情人士透露,破产重整局面的出现,是因为为拯救ST海龙已累计投入超过17亿元的潍坊市政府已无力继续输血.(完)
--整理 刘昕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待
财政司司长陈茂波今天将发表上任首份财政预算案，市民除了关注在庞大盈余下，他会如何还富于民外，也关心他会否与前任财爷曾俊华审慎保守作风不同，进取预测收入并大手投资未来？