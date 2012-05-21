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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 08:07 BJT

《中国报摘》--金融时报5月21日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝在湖北考察时强调,要把稳增长放在更加重要的位置.在坚持稳健货币政策基本取向不变的前提下,进一步提高货币政策的针对性和有效性,引导货币信贷平衡适度增长,更加注重满足实体经济的需求.

* 其他:

--中国国家外汇管理局资本项目管理司司长孙鲁军称,QFII(合格境外机构投资者)额度的审批进度与QFII机构的客观需求基本是匹配的.截至5月16日,外汇局共核准138家QFII机构共计260.13亿美元.

--据艾瑞咨询发布的市场数据显示,第一季度中国网络购物市场交易规模为2,282亿元人民币,同比增长41%.(完)

--整理 黄运涛; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;

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