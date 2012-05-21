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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 08:20 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--5月21日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    5/21      深   珠江钢琴   002678         4,800       13.50        44.63      广州证券  5/24
    5/22      深   华灿光电   300323        *5,000      *20.00       *34.42      中信证券  5/25
    5/22      深   德威新材   300325         2,000      *17.00       *25.37      平安证券  5/25     
    5/23      深   福建金森   002679   不超过3,468        --           --        红塔证券  5/28
    5/23      深   旋极信息   300324         1,400        --           --        平安证券  5/28
    5/24      深   海达股份   300320   不超过1,667        --           --        华泰联合  5/29
    5/25      深   奋达科技   002681   不超过3,750        --           --        华泰联合  5/30
    5/25      深   黄海机械   002680   不超过2,000        --           --        浙商证券  5/30
    5/28      深   硕贝德     300322   不超过2,334.5      --           --        红塔证券  5/31
    5/30      沪   中国汽研     --     不超过19,200       --           --        中信建投  6/4
     

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日
  5/21    沪    日出东方  (603366.SS)     8,000          21.50        23.89    广发证券  
   --     深    同大股份    300321          --           23.00        21.10    平安证券  
   --     深    浙江美大    002677          --            9.60        25.95    国信证券 
   --     深    博晖创新    300318          --           15.00        34.09    国信证券  
   --     深    麦捷科技    300319          --           15.30        27.82    平安证券  
   --     深    东诚生化    002675          --           26.00        22.81    民生证券  
   --     深    顺威股份    002676          --           15.80        25.08    广州证券  
   --     沪    华贸物流    603128          --           *6.66       *27.75    中银国际  5/22

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 林高丽

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