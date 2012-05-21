《中国已公布新股发行上市日程表》--5月21日

港报社评：西毒遇上北丐，江湖变幻莫测--信报2月22日
北韩已故领袖金正日的长子金正男在马来西亚遇刺身亡，如果这宗骇人听闻的血案确实与同父异母的弟弟金正恩有关，一来反映金氏王朝第三代掌权人独裁残暴，二来亦间接证实中国对于北韩的影响力愈来愈薄弱。一直有传闻谓，被废黜太子地位的金正男受到北京保护，因此他得以长居澳门过着近似放逐流亡但相对安全舒适的生活，然而当他日前踏足吉隆坡，随即在机场招致女刺客猛施毒手，显示下达暗杀令的人不把北京放在眼内，中国和北韩「鲜血凝成的友谊」不复旧观。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
5/21 深 珠江钢琴 002678 4,800 13.50 44.63 广州证券 5/24
5/22 深 华灿光电 300323 *5,000 *20.00 *34.42 中信证券 5/25
5/22 深 德威新材 300325 2,000 *17.00 *25.37 平安证券 5/25
5/23 深 福建金森 002679 不超过3,468 -- -- 红塔证券 5/28
5/23 深 旋极信息 300324 1,400 -- -- 平安证券 5/28
5/24 深 海达股份 300320 不超过1,667 -- -- 华泰联合 5/29
5/25 深 奋达科技 002681 不超过3,750 -- -- 华泰联合 5/30
5/25 深 黄海机械 002680 不超过2,000 -- -- 浙商证券 5/30
5/28 深 硕贝德 300322 不超过2,334.5 -- -- 红塔证券 5/31
5/30 沪 中国汽研 -- 不超过19,200 -- -- 中信建投 6/4
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
5/21 沪 日出东方 (603366.SS) 8,000 21.50 23.89 广发证券
-- 深 同大股份 300321 -- 23.00 21.10 平安证券
-- 深 浙江美大 002677 -- 9.60 25.95 国信证券
-- 深 博晖创新 300318 -- 15.00 34.09 国信证券
-- 深 麦捷科技 300319 -- 15.30 27.82 平安证券
-- 深 东诚生化 002675 -- 26.00 22.81 民生证券
-- 深 顺威股份 002676 -- 15.80 25.08 广州证券
-- 沪 华贸物流 603128 -- *6.66 *27.75 中银国际 5/22
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 林琦; 审校 林高丽
北韩已故领袖金正日的长子金正男在马来西亚遇刺身亡，如果这宗骇人听闻的血案确实与同父异母的弟弟金正恩有关，一来反映金氏王朝第三代掌权人独裁残暴，二来亦间接证实中国对于北韩的影响力愈来愈薄弱。一直有传闻谓，被废黜太子地位的金正男受到北京保护，因此他得以长居澳门过着近似放逐流亡但相对安全舒适的生活，然而当他日前踏足吉隆坡，随即在机场招致女刺客猛施毒手，显示下达暗杀令的人不把北京放在眼内，中国和北韩「鲜血凝成的友谊」不复旧观。
政府今天发表财政预算案，并公布新一年卖地计划。增加房屋供应是当前要务，不过政府在积极推地之余，亦必须关注近年「纳米楼」单位涌现的情况。近年纳米单位数目逐年递增，去年获批兴建更呈「爆发式」增长，情况极不健康。这些实用面积仅得100多平方尺的超迷你单位，局促程度堪称不宜居住，有违政府提倡改善人均居住面积的愿景。纳米单位猛增是社会的悲哀，折射发展商赚到尽的思维，政府有必要双管齐下，在增加土地供应之余，同时在卖地条款中，加入限制纳米楼单位的条文，不能放任自流。
滙丰去年「列帐基准除税前利润」主要受欧洲环球私人银行业务的商誉减损32亿美元等重大项目影响，按年下跌62%至71亿美元，差过市场预期。加上，滙丰公布进一步推行10亿美元的股份回购计划，规模比市场预期少。由此可见，环球金融业在美国次按以及欧元危机之后，复原的能力还是较慢，现实面令投资者失望，短期股价有所回吐，首逼近50天綫支持65元，宜守稳，不然，回吐或进一步至61元。不过，滙丰受惠美国金融股升势及美国加息周期展推动之力，未断言消失，投资者短期失落于业绩面后，会回复平静。