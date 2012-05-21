《中国已公布新股发行上市日程表》--5月21日

港报社评：西毒遇上北丐，江湖变幻莫测--信报2月22日

北韩已故领袖金正日的长子金正男在马来西亚遇刺身亡，如果这宗骇人听闻的血案确实与同父异母的弟弟金正恩有关，一来反映金氏王朝第三代掌权人独裁残暴，二来亦间接证实中国对于北韩的影响力愈来愈薄弱。一直有传闻谓，被废黜太子地位的金正男受到北京保护，因此他得以长居澳门过着近似放逐流亡但相对安全舒适的生活，然而当他日前踏足吉隆坡，随即在机场招致女刺客猛施毒手，显示下达暗杀令的人不把北京放在眼内，中国和北韩「鲜血凝成的友谊」不复旧观。