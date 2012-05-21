〔全球金融〕英德央行官员呼吁提高宏观审慎政策灵活性--金融时报

重温稿-《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透伦敦5月20日电---英国和德国央行官员周一表示,各国宏观审慎政策的灵活性对于欧盟金融稳定至关重要.
英国央行副总裁塔克和德国央行理事会成员Andreas Dombret都认为,宏观审慎政策框架必须具有灵活性,允许提早进行干预.
"全球正采取诸多有利的国际行动来强化微观监管机制.但金融体系发展或者非理性繁荣破灭最终将掩盖任何改革努力,"他们在金融时报发表的联合评论中指出.
"决策者需要具有灵活性,以及时规避系统风险,避免出现灾难,"他们说.(完)
--编译 李爽; 审校 王兴亚
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/23 1600 工业生产指数 1月 -- +6.25% 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7