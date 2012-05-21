〔香港个股〕旺旺控股称今年中国的资本开支为4亿美元-财务长朱纪文

港报社评：西毒遇上北丐，江湖变幻莫测--信报2月22日
北韩已故领袖金正日的长子金正男在马来西亚遇刺身亡，如果这宗骇人听闻的血案确实与同父异母的弟弟金正恩有关，一来反映金氏王朝第三代掌权人独裁残暴，二来亦间接证实中国对于北韩的影响力愈来愈薄弱。一直有传闻谓，被废黜太子地位的金正男受到北京保护，因此他得以长居澳门过着近似放逐流亡但相对安全舒适的生活，然而当他日前踏足吉隆坡，随即在机场招致女刺客猛施毒手，显示下达暗杀令的人不把北京放在眼内，中国和北韩「鲜血凝成的友谊」不复旧观。
路透上海5月21日电---中国旺旺控股(0151.HK)9151.TW财务长朱纪文周一表示,今年中国的资本开支将为4亿美元,用于在中国购置土地.
朱纪文是在上海的一个媒体活动中作出上述表示的.
旺旺控股3月公布2011年净利增长17%,高于预期.
分析师预测今年该公司的获利将会上升,因原材料成本下降.(完)
--编译 张涛;审校 李爽
北韩已故领袖金正日的长子金正男在马来西亚遇刺身亡，如果这宗骇人听闻的血案确实与同父异母的弟弟金正恩有关，一来反映金氏王朝第三代掌权人独裁残暴，二来亦间接证实中国对于北韩的影响力愈来愈薄弱。一直有传闻谓，被废黜太子地位的金正男受到北京保护，因此他得以长居澳门过着近似放逐流亡但相对安全舒适的生活，然而当他日前踏足吉隆坡，随即在机场招致女刺客猛施毒手，显示下达暗杀令的人不把北京放在眼内，中国和北韩「鲜血凝成的友谊」不复旧观。
政府今天发表财政预算案，并公布新一年卖地计划。增加房屋供应是当前要务，不过政府在积极推地之余，亦必须关注近年「纳米楼」单位涌现的情况。近年纳米单位数目逐年递增，去年获批兴建更呈「爆发式」增长，情况极不健康。这些实用面积仅得100多平方尺的超迷你单位，局促程度堪称不宜居住，有违政府提倡改善人均居住面积的愿景。纳米单位猛增是社会的悲哀，折射发展商赚到尽的思维，政府有必要双管齐下，在增加土地供应之余，同时在卖地条款中，加入限制纳米楼单位的条文，不能放任自流。
滙丰去年「列帐基准除税前利润」主要受欧洲环球私人银行业务的商誉减损32亿美元等重大项目影响，按年下跌62%至71亿美元，差过市场预期。加上，滙丰公布进一步推行10亿美元的股份回购计划，规模比市场预期少。由此可见，环球金融业在美国次按以及欧元危机之后，复原的能力还是较慢，现实面令投资者失望，短期股价有所回吐，首逼近50天綫支持65元，宜守稳，不然，回吐或进一步至61元。不过，滙丰受惠美国金融股升势及美国加息周期展推动之力，未断言消失，投资者短期失落于业绩面后，会回复平静。