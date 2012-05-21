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货币新闻 | 2012年 5月 21日 星期一 09:04 BJT

〔香港个股〕旺旺控股称今年中国的资本开支为4亿美元-财务长朱纪文

路透上海5月21日电---中国旺旺控股(0151.HK)9151.TW财务长朱纪文周一表示,今年中国的资本开支将为4亿美元,用于在中国购置土地.

朱纪文是在上海的一个媒体活动中作出上述表示的.

旺旺控股3月公布2011年净利增长17%,高于预期.

分析师预测今年该公司的获利将会上升,因原材料成本下降.(完)

--编译 张涛;审校 李爽

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