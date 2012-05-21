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货币新闻 | 2012年 5月 21日 星期一 08:20 BJT

〔标题新闻〕伊朗经济部长称,若欧盟7月对伊朗石油实行禁运则油价"必定"上升--CNN

注:美国有线电视新闻网(CNN)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8GK262]

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