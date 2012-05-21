〔中国金融〕财政部称地方债风险总体可控,将严控地方新增债务--新华

中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
路透北京5月21日电---中国财政部预算司副司长李承表示,中国地方债风险总体可控,未来将多举措防范风险,包括建立规范的地方政府举债融资机制,严格控制地方政府新增债务等.
新华网报导援引李承并指出,今年中央代发地方政府债券2,500亿元,比2011年增加500亿元,新增部分重点用于加强保障性安居工程建设.
据审计署审计结果显示,截至2010年年底,中国地方政府性债务余额为10.7万亿元.地方政府负有偿还责任的债务率为52.25%,加上地方政府负有担保责任的或有债务,债务率为70.45%.
国务院总理温家宝最新讲话则要求,妥善处理地方政府性债务,在控制财政金融风险的前提下,继续支持有还款能力的项目,避免资金链断裂.
"经过清理规范,融资平台公司融资规模膨胀的势头已得到有效遏制",李承并称,下一步将研究严格控制地方政府新增债务,强化高风险地区债务管理的政策措施.同时,规范地方政府融资平台公司管理.
其他具体举措还包括,进一步完善地方政府债券发行和偿还机制,规范地方政府债务的举借方式和使用范围;研究将债务收支分类纳入预算管理;严控地方政府举债和担保承诺行为;进一步完善地方政府性债务管理信息系统,动态监控地方政府性债务.
另外,财政部还表示,将合理确定各地区债券规模控制数,加强债券资金监管,督促地方按中央政策规定分配使用好债券资金,最大限度地发挥债券资金使用效益.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待
财政司司长陈茂波今天将发表上任首份财政预算案，市民除了关注在庞大盈余下，他会如何还富于民外，也关心他会否与前任财爷曾俊华审慎保守作风不同，进取预测收入并大手投资未来？