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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 08:25 BJT

〔韩国股市〕开盘回升至重要技术水准上方,受绩优股提振

路透首尔5月21日电---韩国股市周一盘初上涨,回升至重要心理关口1,800点上方,得益于上周挫跌的绩优科技股上扬.

三星电子(005930.KS)上涨2.2%,SK Hynix(000660.KS)升2.1%.

0003GMT时,综合股价指数.KS11涨1.23%,至1,804.39点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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