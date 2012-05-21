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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 08:23 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初上升,受助于G8支持希腊留在欧元区

路透东京5月21日电---日股日经指数.N225周一盘初上升,从上日的急剧下跌中恢复,因八国集团(G8)支持希腊留在欧元区以及呼吁欧洲平衡紧缩措施与增长缓解了投资者忧虑.[ID:nSB1556784]

日经指数上升0.5%至8,652.43点.东证股价指数.TOPX升0.4%至728.20点.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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