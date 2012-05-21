〔日本股市〕日经指数盘初上升,受助于G8支持希腊留在欧元区

中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
路透东京5月21日电---日股日经指数.N225周一盘初上升,从上日的急剧下跌中恢复,因八国集团(G8)支持希腊留在欧元区以及呼吁欧洲平衡紧缩措施与增长缓解了投资者忧虑.[ID:nSB1556784]
日经指数上升0.5%至8,652.43点.东证股价指数.TOPX升0.4%至728.20点.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待
财政司司长陈茂波今天将发表上任首份财政预算案，市民除了关注在庞大盈余下，他会如何还富于民外，也关心他会否与前任财爷曾俊华审慎保守作风不同，进取预测收入并大手投资未来？