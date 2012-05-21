《汇市简讯》美元/菲律宾披索可能在43.00-43.27交投

(路透将于6月1日起正式推出《汇市简讯》，内容包括实时外汇市场动态以及相关短评。原有的《外汇动态》将因此相应取消。
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* 美元/菲律宾披索日内可能在43.00-43.27盘整
* 澳元和欧元回升,升势可能受限于周五高位43.27
* 因欧元区未就希腊问题达成共识令欧元区有很大不确定性,料存在双向交投兴趣
--编译 杜明霞;审校 孙茉莉
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