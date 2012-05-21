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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 08:36 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索可能在43.00-43.27交投

(路透将于6月1日起正式推出《汇市简讯》，内容包括实时外汇市场动态以及相关短评。原有的《外汇动态》将因此相应取消。

新闻直接提取码维持不变，您可直接沿用[FXNEWS/CN]提取新的《汇市简讯》。)

0015GMT

* 美元/菲律宾披索日内可能在43.00-43.27盘整

* 澳元和欧元回升,升势可能受限于周五高位43.27

* 因欧元区未就希腊问题达成共识令欧元区有很大不确定性,料存在双向交投兴趣

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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