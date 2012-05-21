《中国报摘》--其他报纸重要消息5月21日(I)

**上海证券报**
--今年一季度净利骤降逾九成的中国武钢股份600005.SS与大股东等关联方之间高达451亿元人民币关联交易遭中小股东否决,这将进一步增大公司成本压力.分析人士猜测,中小股东此举深层意图,或是"催促"集团加快推进注资.
**人民日报**
--近日,中国铁道部等印发的指导意见明确要求取消铁道部和18个铁路局(公司)原有的铁路工程交易中心,所有的铁路工程项目按照属地或授权原则,进入地方公共资源交易市场招投标.
--2011年,光伏行业虽保持22.82%的营收增速,但净利同比负增长,降幅达23.50个百分点.多家光伏上市公司今年一季报的营业收入和净利润也出现大幅下滑.净利润下降的主要原因,企业普遍认为是产能严重过剩所致.
**第一财经日报**
--获悉,北京金融局或已正式批复中担的破产重组申请,中担本周或将向法院提出破产重整申请.同时,据消息人士透露,公安部门也已开始传讯"中担事件"相关人士.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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