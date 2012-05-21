版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 21日 星期一 08:53 BJT

《汇市简讯》欧元/美元逼近周五高位,亚洲略显"冒险意愿"

(路透将于6月1日起正式推出《汇市简讯》，内容包括实时外汇市场动态以及相关短评。原有的《外汇动态》将因此相应取消。

新闻直接提取码维持不变，您可直接沿用[FXNEWS/CN]提取新的《汇市简讯》。)

0023GMT

* 低开后亚洲时段交易略微趋于乐观

* 大宗商品和标准普尔500指数期货低开后上涨

* 周三欧盟会议推进增长举措的期望正在上升

* 报导称中国准备采取更多货币刺激措施,也提供协助

* 欧元/美元正上探周五高位1.2795,若突破则升向1.2870(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐