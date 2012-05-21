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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 08:49 BJT

〔东京汇市〕G8承诺未能提振欧元,商品货币依然承压

* 欧元几乎持平,商品货币仍承压

* 尽管G8承诺对抗市场动荡,但市场仍谨慎

路透悉尼5月21日电---欧元本周初走势安静,商品货币仍陷于数月低点,尽管八国集团(G8)领导人承诺采取各种必需举措对抗金融动荡,但投资者几未感到宽慰.

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