《全球重要经济事件一览表》--5月21日-5月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月21日(一)

芝加哥--北大西洋公约组织(NATO)峰会(最后一日).

韩国庆州--第二届亚太经合组织企业咨询委员会(APEC Business Advisory Council;ABAC)会议(至5月24日).

东京--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在北亚风险和监管研究院(Institute of Regulation and Risk North Asia)发表讲话(0940).

东京--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森参加哥伦比亚商学院的会议,主题为"全球金融监管环境的压力"(0700).

东京--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在北亚风险和监管研究院发表有关货币政策的演讲(0915),随后参加一个小组会(1130).

苏黎世--瑞士央行发布2012年5月统计月报和银行业统计数据月报(0700).

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在德国世界报组织的会议上就欧洲议程发表讲话.

德国明斯特--德国央行执委Andreas Dombret就"当前对金融稳定的观点"发表讲话(1230).

华盛顿--美国财政部主管经济政策的助理部长Jan Eberly出席Urban Institute论坛,参与题为"世世代代:国家投资的过去、现在与将来"的讨论(1600).

5月22日(二)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布最新经济展望(0800).

里斯本--国际贷款方访问葡萄牙,评估该国780亿欧元救援计划的进度.

东京--日本央行货币政策会议(至5月23日).

香港湾仔--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在北亚风险和监管研究院(Institute of Regulation and Risk North Asia)发表有关货币政策的演讲(1015),并出席小组讨论(1230).

香港湾仔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在北亚风险和监管研究院发表演说(1040).

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在维也纳证交所发表讲话(1600).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2012论坛(至5月23日).

5月23日(三)

东京--日本央行货币政策会议(最后一日).

路易港--卢森堡央行总裁莫尔许参加第九届法语国家央行总裁会议"央行:在不断变化的全球经济中的新角色与新任务"(至5月26日).

伦敦--英国央行公布5月9-10日货币政策委员会会议记录.

英国赛伦塞斯特--英国央行副总裁宾恩在全国养老基金协会会议上讲话(0915).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)部长级会议(至5月24日).

阿布扎比--Arab Monetary Fund (AMF)-国际货币基金组织(IMF)会议,主题为"加强阿拉伯国家债券资本市场"(至5月24日).

柏林--德国央行公布月报(1000).

南达科塔州拉皮特城--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Data Matters Forum午餐会上讲话(1800).

5月24日(四)

华盛顿--美国财长盖特纳在约翰霍普金斯大学Nitze高等国际研究学院毕业典礼上讲话(1900).

东京--日本央行公布月报.

惠灵顿--新西兰政府公布2012/13财年预算.

罗马--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在罗马大学讲话(1300).

维也纳--欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼参加奥地利央行年会(0915).

维也纳--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼在欧洲投资银行会议"经济成长的东方伙伴"上作闭幕发言(1530).

波兰索波特--欧洲央行执委亚斯穆森在Gdansk Institute for Market Economics讲话(1620).

伦敦--商业经济学家协会(Society of Business Economists)年会,英国央行金融政策委员会(FPC)委员克拉克(Alastair Clark)发表演讲(0810),英国央行执行理事Andrew Bailey发表演讲(0820),英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯发表演讲(1115).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议(0800).

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利出席主题为"区域就业两极化和不公平性增加"的简报会(1430).

5月25日(五)

哥本哈根--欧盟贸易政策委员会非正式会议.

巴黎--第四届拉美和加勒比海国际经济论坛.

米兰--欧洲央行执委普雷特在国际资本市场协会(ICMA)年会上讲话(0700).

柏林--前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在赫尔梯行政学院(Hertie School of Governance)发表演讲,题为如何领导陷入债务危机的欧元集团(1200).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在Norwegian Association of Local and Regional Authorities(KS)举办的会议上讲话.

德国埃尔特维勒--在德国央行货币政策、通胀和国际联系的春季会议上,美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表有关货币政策的演讲(0930).

5月27日(日)

东京--日本央行发表4月27日货币政策会议的记录(2350).

5月28日(一)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲支付结算协会(Australian Payments Clearing Association Limited)成立20周年纪念研讨会上发表演讲.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰/肖群英;审校 隋芬

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