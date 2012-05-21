《中国债券市场每日交易备忘》--5月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国新民科技(002127.SZ)2亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),中行主承
远东控股集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承
红豆集团4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
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二、新债上市:
铁道部200亿元一年期短融1281002,票面利率3.69%
抚顺矿业集团10亿元五年期中票1282160,票面利率5.84%
四川沱牌舍得集团5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1282161,票面利率6.88%
贵航股份(600523.SS)2亿元三年期中票(中债信用增进公司担保)1282162,票面利率4.92%
皇明洁能控股1.5亿元一年期短融041264013,票面利率7.00%
中利科技(002309.SZ)4亿元一年期短融041259026,票面利率5.48%
天津赛瑞机器设备公司2.5亿元一年期短融041260025,票面利率6.95%
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三、缴款:
财政部280亿元50年期固息国债120008,票面利率4.25%
绵阳科技城发展投资15亿元七年期固息债1280148,票面利率7.16%
盘锦建设投资公司15亿元七年期固息债1280150,票面利率7.50%
港中旅集团50亿元一年期短融
中国兵器工业集团15亿元一年期短融
山西国际能源集团8亿元一年期短融
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四、还本付息:
太钢不锈(000825.SZ)15亿元三年期中票0982072到期兑付,票面利率3.18%
华侨城集团20亿元一年期短融1181246到期兑付,票面利率4.40%
中国有色矿业集团30亿元一年期短融1181247到期兑付,票面利率4.40%
财政部273亿元三年期固息国债090009到期兑付,票面利率1.55%
三菱东京日联银行(中国)10亿元两年期浮息金融债(三个月shibor基准)1026001到期兑付,基本利差0.48%
苏州工业园地产公司12亿元10年期固息债058005付息,票面利率5.05%
陕西煤业化工集团10亿元15年期固息债068023付息,票面利率4.15%
上海张江集团6亿元七年期固息债068024付息,票面利率4.00%
财政部355.6亿元15年期固息特别国债0700006付息,票面利率4.69%
财政部271.5亿元七年期固息国债080007付息,票面利率4.01%
国家开发银行200亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)090204付息,基本利差0.55%
清华控股10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098086付息,票面利率4.78%
农业发展银行195.8亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)100415付息,基本利差0.49%
襄阳建投10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080062付息,票面利率5.70%
中行(601988.SS)(3988.HK)320亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1106001付息,票面利率5.30%
中国海运集团60亿元五年期中票1182162付息,票面利率5.23%
内蒙古奈伦集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088011付息,票面利率8.00%
农行(1288.HK)200亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092501付息,票面利率3.30%
农行(601288.SS)250亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债092502付息,票面利率4.00%
农行50亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息次级债(一年定存基准)092503付息,基本利差0.60%
中国铝业公司80亿元五年期固息债098087付息,票面利率3.80%
中国铝业公司20亿元七年期固息债098088付息,票面利率4.40%
财政部280亿元五年期固息国债100013付息,票面利率2.38%
国开行150亿元五年期固息债100212付息,票面利率3.00%
宜兴城投15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080063付息,票面利率5.08%
中石油(0857.HK)200亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1082098付息,票面利率3.97%
中石油(601857.SS)200亿元五年期中票1082099付息,票面利率3.97%
铁道部200亿元五年期中票1182163付息,票面利率4.98%
重庆化医控股16.6亿元五年期中票1182164付息,票面利率5.67%
三一集团19亿元三年期中票1182165付息,票面利率5.26%
江苏国信资产管理公司21亿元五年期中票1182166付息,票面利率5.23%
进出口银行148.2亿元五年期固息债090304付息,票面利率2.74%
进出口行150亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)090306付息,基本利差0.23%
湖州交通投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098089付息,票面利率5.48%
万华实业集团15亿元五年期中票0982073付息,票面利率4.73%
中国人民银行1,200亿元三年期央票1001042付息,票面利率2.70%
河北银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020004付息,票面利率5.95%
北京经济技术投资开发公司6亿元三年期中票1082100付息,票面利率4.23%
中石油集团50亿元七年期浮息中票(一年定存基准)1082101付息,基本利差0.80%
首钢总公司40亿元五年期中票1082102付息,票面利率4.48%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--国务院总理温家宝称,正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通货膨胀预
期三者的关系,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,把稳增长放在更加重要的位置.[ID:nSB8536871]
--全球主要国家领导人周六表示支持希腊留在欧元区,并承诺将采取所有必要措施应对金融
动荡,并让越来越受到欧债危机威胁的全球经济恢复活力.[ID:nSB1556784]
--中国财政部预算司副司长李承表示,中国地方债风险总体可控,未来将多举措防范风险,包
括建立规范的地方政府举债融资机制,严格控制地方政府新增债务等.[ID:nSB1557012]
--国家统计局5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%)
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇/周晓峰; 审校 边竞/冉莹