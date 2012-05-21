〔中国金融〕ST海龙进入司法重整程序,银行不良贷款上升风险加剧(更新版)

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* *ST海龙进入司法重整程序

* 向建设银行贷款本金6,045万元及利息无法偿还

* 逾期贷款总计9.57亿元

* 经济下行,银行不良贷款上升风险加剧

路透北京/上海5月21日电---中国企业财务杠杆风险随着经济下行可能正面临急剧上升压力.山东海龙股份有限公司(000677.SZ)因逾六千万元债务无法偿还而被建设银行(601939.SS)(0939.HK)告上法庭.但在其庞大负债规模中,建行绝非唯一一家.

山东海龙周一公告称,债权人建行潍坊寒亭支行以公司无法偿还借款本金6,045万元人民币及利息且资产不足以清偿全部债务为由向山东省潍坊市中级人民法院申请对公司进行重整,且申请已获当地法院受理.公司股票今日停牌一天.

ST海龙的另一份公告显示,截至5月15日,公司在金融机构逾期贷款总计9.57亿元人民币.而一季报显示,当季亏损1.5亿元,负债总额约64亿元,净资产为-10亿元,已严重资不抵债.

另外,从山东海龙2011年年报显示,与山东海龙存在借贷往来的银行还包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)、恒丰银行、潍坊银行、寒亭农信联社等.

2012年中国银行业面临的调整除息差收窄之外,就是不良贷款上升.截至一季度末,16家A股上市银行中,不良贷款余额上升的银行有10家,不良贷款率上市的银行有四家.一改过去几年不良贷款率和不良贷款余额"双降"的局面.

中国社科院最近的专项研究表明,中国企业部门的债务水平为105.4%,在所研究的20多个国家中是最高的,已经远超80%的合适水平.

"我相信,这个比例今年还会显着恶化.因为资产结构的长期化意味着一旦资产价格下行,企业的财务杠杆可能会面临急剧上升."社科院金融研究所中国经济评价中心主任刘煜辉称.

中国社会科学院副院长李扬此前亦表示,中国企业债务率偏高.如果经济出现波动、下滑,企业负债过多,可能因此出现偿债困难,导致银行不良资产出现问题,从而牵扯到整个金融体系和国民经济.[ID:nSB1552876]

北京永拓会计师事务所为*ST海龙2011年财报出具的审计报告称,山东海龙已连续两年亏损、资不抵债,且存在巨额债务和对外担保,主要财务指标显示其财务状况恶化.山东海龙已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍存在重大不确定性,可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务.

此前山东海龙短期融资券--11海龙CP01CN1181180=CFXS信用事件,在最后关头随着一纸兑付公告而变得有惊无险,同时亦进一步凸显出地方政府对此类违约风险的"零容忍"态度.[ID:nSB1477382]

山东海龙第一大股东为潍坊市投资公司,持股比例为16.24%.公司年报显示,该公司为国有独资公司,其实际控制人为潍坊市人民政府.

公告并指出,公司股票将于周一(21日)停牌一天,自周二(22日)复牌交易,自复牌之日起二十个交易日后,公司股票将停牌,预计股票停牌日为6月19日.上周五ST海龙收在2.93元人民币.(完)