(重发)〔全球金市〕金价小幅上涨,有关欧债危机担忧犹存

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
(重发以修改直接提取码)
路透新加坡5月21日电---黄金周一继续上涨,延续上周涨势,此前全球领导人承诺抗击金融风暴后欧元走势稳定,不过有关希腊和欧债危机的担忧犹存.
0035GMT,现货金XAU=小幅上涨0.3%,报每盎司1,595.99美元,上周涨0.8%.
美国期金GCcv1小幅上涨0.3%,至1,596美元.
全球主要国家领导人周六表示支持希腊留在欧元区,承诺将采取所有必要措施应对金融动荡,并让越来越受到欧债危机威胁的全球经济恢复活力.[ID:nSB1556784]
希腊左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)表示,若他当选将寻求与欧洲领导人磋商新条款,以便让希腊留在欧元区.
美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年5月15日,对冲基金和而其他基金经理轧平超过20亿美元美国黄金持仓,他们将净多仓缩减至78,619口,为2008年12月以来最低水平.[ID:nST0519339]
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周五黄金持仓量较周四上升0.33%,同期最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量增加0.31%[ID:nSB1556676].(完)
--编译 王丽鑫/肖群英;审校 张荻/张若琪
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)