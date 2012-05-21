(重发)〔全球金市〕金价小幅上涨,有关欧债危机担忧犹存

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路透新加坡5月21日电---黄金周一继续上涨,延续上周涨势,此前全球领导人承诺抗击金融风暴后欧元走势稳定,不过有关希腊和欧债危机的担忧犹存.

0035GMT,现货金XAU=小幅上涨0.3%,报每盎司1,595.99美元,上周涨0.8%.

美国期金GCcv1小幅上涨0.3%,至1,596美元.

全球主要国家领导人周六表示支持希腊留在欧元区,承诺将采取所有必要措施应对金融动荡,并让越来越受到欧债危机威胁的全球经济恢复活力.[ID:nSB1556784]

希腊左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)表示,若他当选将寻求与欧洲领导人磋商新条款,以便让希腊留在欧元区.

美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年5月15日,对冲基金和而其他基金经理轧平超过20亿美元美国黄金持仓,他们将净多仓缩减至78,619口,为2008年12月以来最低水平.[ID:nST0519339]

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周五黄金持仓量较周四上升0.33%,同期最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量增加0.31%[ID:nSB1556676].(完)

--编译 王丽鑫/肖群英;审校 张荻/张若琪

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