《外汇动态》避险日圆下滑,因风险资产上升

0100GMT---避险日圆脱离近期高位,因上周曾大跌的风险资产上升.八国集团(G8)支持希腊留在欧元区,并赞同欧洲促进增长以平衡紧缩措施.[ID:nSB1556784]
随着日圆处于守势,美元兑日圆JPY=上升0.2%至79.20日圆,上日曾跌至三个月低位79.002.该货币对在78.71左右存在良好支撑,此处是其从75.31到84.17涨势的61.8%回档位.
欧元兑日圆EURJPY=亦上升,最新报101.35日圆,脱离周五低点100.22.(完)
--编译 杜明霞;审校 龚芳
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