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市场报道 | 2012年 5月 21日 星期一 09:38 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月21日-5月28日****

路透5月21日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------5月21日当周--------------------------------

5月21日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.29

5月22日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月19日当周 -- -0.8%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月19日当周 -- +3.7%

1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 460 448

1400 美国成屋销售变动率 4月 +3.1% -2.6%

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 -- 正14

2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比

4月 -- 1.13

5月23日(三)

1100 美国抵押贷款指数 5月18日当周 -- 775.6

再融资指数 -- 4219.1

1230 加拿大领先指标(较前月) 4月 +0.4% +0.4%

1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.2%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.5%

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 3月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +0.4%

1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 33.5 32.8

5月24日(四)

-- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 71.5

1230 美国耐久财(耐用品)订单 4月 +0.5% -4.0%

扣除运输的耐久财订单 +1.0% -0.8%

扣除国防的耐久财订单 -- -4.4%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -0.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月19日当周 37.0 37.0

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5

续请失业金人数(万人) 5月12日当周 325 326.5

1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 5月 -- 正3

5月25日(五)

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 77.8 77.8

现况指数 87.1 87.3

预期指数 71.5 71.7

1430 美国ECRI一周领先指标 5月18日当周 -- 124.5

----------------------------------5月28日当周--------------------------------

5月28日(一)

无重要经济数据.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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