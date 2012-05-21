美国与加拿大经济指标预测--5月21日-5月28日****

中国证券：新三板酝酿再分层，创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透5月21日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------5月21日当周--------------------------------
5月21日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.29
5月22日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月19日当周 -- -0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月19日当周 -- +3.7%
1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 460 448
1400 美国成屋销售变动率 4月 +3.1% -2.6%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 -- 正14
2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比
4月 -- 1.13
5月23日(三)
1100 美国抵押贷款指数 5月18日当周 -- 775.6
再融资指数 -- 4219.1
1230 加拿大领先指标(较前月) 4月 +0.4% +0.4%
1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.5%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 3月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.4%
1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 33.5 32.8
5月24日(四)
-- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 71.5
1230 美国耐久财(耐用品)订单 4月 +0.5% -4.0%
扣除运输的耐久财订单 +1.0% -0.8%
扣除国防的耐久财订单 -- -4.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月19日当周 37.0 37.0
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5
续请失业金人数(万人) 5月12日当周 325 326.5
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 5月 -- 正3
5月25日(五)
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 77.8 77.8
现况指数 87.1 87.3
预期指数 71.5 71.7
1430 美国ECRI一周领先指标 5月18日当周 -- 124.5
----------------------------------5月28日当周--------------------------------
5月28日(一)
无重要经济数据.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。
往年来看，元旦过后至春节期间，一般都是鸡蛋大卖的时节，蛋价也会一路走高。然而，今年临近春节时，蛋价基本稳定在3.3元/500克，较上年同期相比下降25%-35%。之后蛋价一直呈现下行状态，主要原因是供大于求的局面难以缓解。