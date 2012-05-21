〔中国公开市场〕一级交易商今日仅申报28天和91天正回购需求--业内人士

路透上海5月21日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仅申报28天和91天期正回购需求,央票仍继续暂停.

在宣布调降存款准备金率后,中国人民银行公开市场上周通过加强正回购操作净回笼资金640亿元人民币,结束此前连续七周净投放局面;中标利率则保持不变,体现了央行灵活调节市场流动性以及稳定市场利率的意图.[ID:nSB1552456]

中国央行从上周五(18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.业内人士预计,降准实施后预计将释放流动性4,500亿元左右.

据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计120亿元,其中央票30亿元,正回购90亿元.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为操作主角,偶尔也进行逆回购.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.三个月期品种最后发行日期在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.(完)