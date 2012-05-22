《市场热谈》银行恐无奈兜底海龙贷款违约,一时平静内伤深

* 山东海龙贷款难还,被银行告上法庭

* 政府愿意帮忙还债券,却不管贷款

* 行政干预伤及金融生态和市场经济

作者 张胜男

路透北京5月22日电---帮山东海龙(000677.SZ)优先偿还无担保的债券,而不是有担保抵押的银行贷款,山东潍坊市政府此举让人感觉似曾相识.十多年前国有银行坏账剥离的前夕,坏账也多是这样累积而成的.

分析人士认为,尽管十多年过去了,国企被政府揽着,银行兜着的畸形发展模式仍未改观,虽然这可换得一时的风平浪静,但对中国金融生态,以及市场化进程的伤害则更深远.

"大家都知道这个窟窿会很大,填也填不满,填也填不动.所以只有选择一些社会影响或是政策影响不是特别突出的,让他们延续."社科院金融学博士付立春称.

一位国有银行业人士亦称,之前有人说市场经济搞来搞去,搞得政府调控能力下降了,结果08-09年四万亿投资一刺激,发现政府的调控能力没下降反而增强了.

山东海龙为国有独资公司,实际控制人为潍坊市政府.凭借"国有"身份,获当地政府援手,最终成功兑现短融券,避免沦为中国债市首个违约案例,但同时因无力偿还贷款而被建设银行(601939.SS)(0939.HK)告上法庭,进入破产重整程序.截至一季度末,海龙负债总额高达64亿元,至5月15日的逾期贷款则达9.57亿元.

虽然海龙的债务数对于中国银行业庞大的金融资产根本不算什么.但业内人士担心,四万亿投资之后、经济下行之初,企业偿债风险已越来越像个马蜂窝.

当时过度投资的领域主要是地方政府融资平台及其相关的基建投资,而今到了还钱的时候,地方政府也只能继续发挥"拆东墙补西墙"的本领,咬牙把"面子"上的钱还了,至于社会影响和政治影响小的部分,只能听之任之.《破产法》规定的银行担保债权的优先地位并不在考虑范围之内.

过度行政干预对中国金融生态的破坏并非一日之寒,银行业人士多年呼吁通过立法保护债权人合法债权,但法律在逐步修订,权利依然未得到保护.这样的环境下,银企关系只会恶化,进而导致银行不良资产的高居不下和企业融资的困难重重.

**报表上的损失**

大型银行这点儿不良贷款很容易通过拨备核销掉,但对于该区域金融的影响却不仅是银行,还可能是相关的企业和储户,甚至经济.

金融学家赵庆明称,地方政府和银行家从短期利益出发,大银行总体来看安全,但最终会有一批地方商业银行受伤,资产受损就可能影响到负债,最终伤害的是储户的利益.而另一方面该区域内金融机构自身难保也无法再给企业提供金融支持.

"政府应该警惕这种风险,"他反复强调,不仅是伤害银行,对储户,对地方都不利.

从山东海龙2011年年报可以看到,可能和山东海龙存在借贷往来的银行还包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)、恒丰银行、潍坊银行、寒亭农信联社等.

招商证券银行业分析师罗毅就称,这个案例金额比较小.而且每年都会有那么几家公司还不了贷款的,不必过分放大.银行的拨备足够覆盖.

之前已经有光大银行(601818.SS)、深发展(000001.SZ)和招商银行(3968.HK)(600036.SS)先后将山东海龙告上法庭,建设银行是涉及的四家大型国有银行中首家选择法律途径的.山东海龙破产重组的消息已经扩散了两年多,为何银行现在才行动?是风控失职吗?

某中型银行风险管理部人士对此表示,银行最不愿意诉诸公堂,那样拿回钱的机率非常低.其实这么大的事情,当地分支行不可能不知道,但是资金已经抽不出来了,政府不让抽,那样企业会死的更快.只能期待通过重组解决.

"本金加利息也就1亿多,这点儿钱对建行来说不算什么,"他表示,"如果是当地城商行的话,还是挺可怕的,可能意味着他们一两年都白干了."

**看不见的影响**

从海龙事件看地方政府的操作思路,政府的信用风险冒不得,市场上对相关票据的怀疑情绪亦不能有.因此,不偿还银行贷款或许是所有债权人里面社会影响和政策影响最小的方面.

但用政府无形之手,扭曲市场化的游戏规则,从长远影响来看,这个选择并未最优.

一位外资投行人士就担忧的表示,行政泡沫引发实体泡沫,银行业参与泡沫制造,又在自身资产负债表上积累大量泡沫,较上一轮坏账累积周期,规模有增无减.

山东海龙,在外界人眼中,只是个上市公司的名字,而且如今前面已经加了星号和ST,表示其濒临退市边缘.但在潍坊市政府眼中,山东海龙却是中国最大的粘胶短纤生产商,曾是当地解决就业和利税大户.

娘疼孩子.这就是为何中国各地方政府对于辖区内国有企业分外疼爱,给银行施压为其输血.而商业银行,特别是地方商业银行也只能在原则和乌纱帽面前选择后者,并且期望风险不会爆发.

"这是很坏的事情.一个支行遇到这么一件事很可能多年都翻不过身来."赵庆明表示,

如果真到了某家银行贷款出现大问题的时候,影响到了储户的利益,储户最委屈,你说我招谁惹谁了,把钱存银行却拿不回来了,和借高利贷有什么区别?"

一直以来,中国地方政府会对地方密切相关的企业,特别是国企,在实际经营中隐含一些担保,比如会找金融机构给予支持,会出面进行重组等等.

中债资信评估有限责任公司总裁蔡国喜之前接受路透专访时就称,中国国企众多,政府实际支持容易判断,但隐性支持没有一个清晰界定,信用风险难以判断,怎么来支持和调整信用级别?(完)