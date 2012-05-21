〔中国企业〕阿里巴巴将以约71亿美元回购雅虎所持其20%股权

路透北京5月21日电---中国电子商务公司阿里巴巴集团周一称,已与美国雅虎(YHOO.O)达成协议,将动用63亿美元现金和不超过8亿美元的新增阿里巴巴集团优先股,回购雅虎手中持有的阿里巴巴集团当前股权的20%.

雅虎和软银(9984.T)是阿里巴巴集团的两家主要股东.交易完成后,软银和雅虎在集团董事会中的投票权将降至50%以下.

新闻稿援引雅虎临时首席执行官Ross Levinsohn称:"今天的协议就雅虎价值的一块重大构成,向公司股东做了清楚的交代,也再次确认了雅虎与阿里巴巴关系的重要性.我们期待与阿里巴巴团队继续合作,共同寻求商机,分享阿里巴巴未来发展的成果."

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官马云表示:"此次交易将为阿里巴巴集团建立一个更加健康和平衡的股权结构,协助公司业务在将来成为公众公司跨上新的台阶."

双方协议中并没有要求阿里巴巴集团必须要上市的法律约束,但是一旦IPO,阿里巴巴集团就有权获得雅虎手中更多的股权.协议称,未来阿里巴巴集团上市时,有权以首次公开招股价回购雅虎剩余股份的1/2,或允许雅虎在IPO时出售.

不过,阿里巴巴集团方面强调,到目前为止,阿里巴巴集团并无IPO具体计划,更没有上市时间表.

阿里巴巴此前一直试图全面收购雅虎所持的股权,交易未果之前,两家公司摩擦不断.

阿里巴巴集团旗下拥有B2B企业阿里巴巴1688.HK、B2C网站"天猫"、C2C网站"淘宝网"、在线支付平台"支付宝"等.(完)

--发稿 黄运涛/孙茉莉; 审校 林高丽

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