〔美国个股〕福特将向经销商装运Focus电动汽车--消息

中国证券：新三板酝酿再分层，创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透底特律5月18日电---知情人士表示,美国第二大汽车制造商福特汽车(F.N)本周末将向经销商装运其首款电动汽车.
未来几周将有350辆Focus电动汽车运往加州、新泽西和纽约的67家经销商.制造部门高管周五批准了该决定.
该消息人士称,每家经销商将得到约六辆电动车,其中一辆将为样车.
福特拒绝对该消息置评.消息人士要求匿名,因该计划属于机密.(完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。
往年来看，元旦过后至春节期间，一般都是鸡蛋大卖的时节，蛋价也会一路走高。然而，今年临近春节时，蛋价基本稳定在3.3元/500克，较上年同期相比下降25%-35%。之后蛋价一直呈现下行状态，主要原因是供大于求的局面难以缓解。