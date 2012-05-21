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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 10:22 BJT

《中国基金发行日程表》--5月21日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构            发行时间     备注

 *招商中证大宗     招商基金      工商银行     招商银行、申银万国等     5/21-6/21
  商品股票指数分级基金 

 *工银瑞信纯债     工银瑞信      交通银行     工商银行、国泰君安等     5/21-6/15
  定期开放债券基金

 *农银汇理信用     农银汇理      中信银行     建设银行、申银万国等     5/21-6/15
  添利债券基金(封闭期一年)

 *安信策略精选     安信基金      建设银行     工商银行、安信证券等     5/21-6/15
  灵活配置混合基金

 *交银施罗德荣安  交银施罗德     中信银行     建设银行、银河证券等     5/14-6/15 (有效认购总金额拟不超过50亿元人民币,不包括募集期利息)
  保本混合基金

 *上投摩根分红     上投摩根      中国银行     招商银行、国泰君安等     5/14-6/15  
   添利债券基金

 *长安沪深300      长安基金      广发银行     交通银行、银河证券等     5/14-6/13    
  非周期行业指数基金

 *广发消费品       广发基金      农业银行     建设银行、申银万国等     5/14-6/8  
  精选股票基金

 *华安季季鑫短期   华安基金      工商银行     招商银行、申银万国等     5/14-5/21
  理财债券基金

  大成景恒保本     大成基金      中国银行     建设银行、平安证券等     5/10-6/13 (募集规模上限为30亿元,不包括募集期利息)
  混合基金 

  博时标普500      博时基金      工商银行     招商银行、国泰君安等     5/15-6/12 (预定募集规模为50亿元,包括募集期内认购资金利息)
  指数基金(QDII)

  新华优选消费     新华基金      工商银行     农业银行、海通证券等     5/11-6/8
  股票基金

  中邮战略新兴     中邮创业      兴业银行     农业银行、首创证券等     5/10-6/8
  产业股票基金

  汇丰晋信恒生A股  汇丰晋信      邮储银行     农业银行、银河证券等     5/8-6/8
  行业龙头指数基金

  国联安双佳信用  国联安基金     光大银行     交通银行、国泰君安等     5/7-6/8 (发售规模上限为40亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
  分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 

  中证短融50       华宝兴业      中国银行     农业银行、国泰君安等     5/7-6/8
  指数债券基金

  鹏华金刚保本     鹏华基金      农业银行     建设银行、国信证券等     5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元)
  混合基金

  上证180等权重    景顺长城      中国银行     长城证券、银河证券等     5/2-6/6
  指数投资基金(ETF)

  上证180等权重    景顺长城      中国银行     农业银行、民生银行等     5/2-6/6
  ETF联接基金

  中海保本         中海基金      工商银行     农业银行、国联证券等     5/7-6/1 (首次募集上限拟不超过30亿元)
  混合基金

  标普全球高端    易方达基金   境内:中国银行  建设银行、广发证券等     5/2-5/31 (外汇额度20亿元)
  消费品指数增强基金           境外:中银香港

  华商主题精选     华商基金      建设银行     农业银行、华龙证券等     5/2-5/29
  股票基金

  金鹰中证500指数  金鹰基金      交通银行     建设银行、广州证券等     4/23-5/29
  分级基金

  建信转债增强     建信基金      民生银行     建设银行、国泰君安等     4/27-5/25
  债券基金

  华泰柏瑞沪深300  华泰柏瑞      工商银行     交通银行、华泰证券等     4/23-5/25
  ETF联接基金

  平安大华策略     平安大华      中国银行     农业银行、申银万国等     4/23-5/25
  先锋混合基金

  诺安汇鑫保本     诺安基金      中国银行     农业银行、爱建证券等     4/18-5/23 (首次募集金额上限为40亿元)
  混合基金

  中证内地低碳      海富通       建设银行     中国银行、海通证券等     4/23-5/22
  经济主题指数基金

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.(完) 
  
  --整理 冉莹; 审校 林高丽

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