《中国基金发行日程表》--5月21日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
*招商中证大宗 招商基金 工商银行 招商银行、申银万国等 5/21-6/21
商品股票指数分级基金
*工银瑞信纯债 工银瑞信 交通银行 工商银行、国泰君安等 5/21-6/15
定期开放债券基金
*农银汇理信用 农银汇理 中信银行 建设银行、申银万国等 5/21-6/15
添利债券基金(封闭期一年)
*安信策略精选 安信基金 建设银行 工商银行、安信证券等 5/21-6/15
灵活配置混合基金
*交银施罗德荣安 交银施罗德 中信银行 建设银行、银河证券等 5/14-6/15 (有效认购总金额拟不超过50亿元人民币,不包括募集期利息)
保本混合基金
*上投摩根分红 上投摩根 中国银行 招商银行、国泰君安等 5/14-6/15
添利债券基金
*长安沪深300 长安基金 广发银行 交通银行、银河证券等 5/14-6/13
非周期行业指数基金
*广发消费品 广发基金 农业银行 建设银行、申银万国等 5/14-6/8
精选股票基金
*华安季季鑫短期 华安基金 工商银行 招商银行、申银万国等 5/14-5/21
理财债券基金
大成景恒保本 大成基金 中国银行 建设银行、平安证券等 5/10-6/13 (募集规模上限为30亿元,不包括募集期利息)
混合基金
博时标普500 博时基金 工商银行 招商银行、国泰君安等 5/15-6/12 (预定募集规模为50亿元,包括募集期内认购资金利息)
指数基金(QDII)
新华优选消费 新华基金 工商银行 农业银行、海通证券等 5/11-6/8
股票基金
中邮战略新兴 中邮创业 兴业银行 农业银行、首创证券等 5/10-6/8
产业股票基金
汇丰晋信恒生A股 汇丰晋信 邮储银行 农业银行、银河证券等 5/8-6/8
行业龙头指数基金
国联安双佳信用 国联安基金 光大银行 交通银行、国泰君安等 5/7-6/8 (发售规模上限为40亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
分级债券基金(封闭期三年)(LOF)
中证短融50 华宝兴业 中国银行 农业银行、国泰君安等 5/7-6/8
指数债券基金
鹏华金刚保本 鹏华基金 农业银行 建设银行、国信证券等 5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元)
混合基金
上证180等权重 景顺长城 中国银行 长城证券、银河证券等 5/2-6/6
指数投资基金(ETF)
上证180等权重 景顺长城 中国银行 农业银行、民生银行等 5/2-6/6
ETF联接基金
中海保本 中海基金 工商银行 农业银行、国联证券等 5/7-6/1 (首次募集上限拟不超过30亿元)
混合基金
标普全球高端 易方达基金 境内:中国银行 建设银行、广发证券等 5/2-5/31 (外汇额度20亿元)
消费品指数增强基金 境外:中银香港
华商主题精选 华商基金 建设银行 农业银行、华龙证券等 5/2-5/29
股票基金
金鹰中证500指数 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 4/23-5/29
分级基金
建信转债增强 建信基金 民生银行 建设银行、国泰君安等 4/27-5/25
债券基金
华泰柏瑞沪深300 华泰柏瑞 工商银行 交通银行、华泰证券等 4/23-5/25
ETF联接基金
平安大华策略 平安大华 中国银行 农业银行、申银万国等 4/23-5/25
先锋混合基金
诺安汇鑫保本 诺安基金 中国银行 农业银行、爱建证券等 4/18-5/23 (首次募集金额上限为40亿元)
混合基金
中证内地低碳 海富通 建设银行 中国银行、海通证券等 4/23-5/22
经济主题指数基金
注: 1."*"表新增或更新.
2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
大成、工银瑞信、银华.(完)
--整理 冉莹; 审校 林高丽