更正:〔金属期市〕期铜延续涨势,但欧元区问题令其承压

(更正:因英文原文有误,内文第四段上期所主力合约应为"9月期铜",非"8月期铜")

路透上海5月21日电---期铜周一继续上日涨势.上交易日,投资者逢低吸纳和空头回补推动期铜脱离四个月低点.

但市场人士仍对欧债问题感到紧张.希腊政治困局有可能使其撤出欧元区,西班牙银行业者仍处债务困境.

0110GMT,伦敦金属交易所三个月期铜CMCU3升0.6%至每吨7,695.25美元,周五小升.

上海期货交易所主力9月期铜合约SCFcv1升0.8%,报每吨55,650元人民币(8,800美元).该期约前一交易日下滑0.4%.

金融市场上周重挫后周一收复部分失地,但投资者依然谨慎,尽管全球主要国家领导人周六表示支持希腊留在欧元区,并承诺将采取所有必要措施应对金融动荡,并让越来越受到欧债危机威胁的全球经济恢复活力.[ID:nSB1556784]

欧盟贸易执委周五表示,欧洲的官员们正在着手紧急应变计画,以防希腊被逐出欧元区,与此同时,欧股挫跌,德国则对财政问题犹存提出警告.[ID:nST0519395]

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年5月15日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告显示,货币基金的期铜净多仓录得4月初以来的最大幅度下滑[ID:nST0519337],表明商品市场的信心持续减弱,且对欧元区情势的忧虑升温.(完)

--编译 李爽/肖群英;审校 张荻/张涛

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