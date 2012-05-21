更正:〔金属期市〕期铜延续涨势,但欧元区问题令其承压

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
(更正:因英文原文有误,内文第四段上期所主力合约应为"9月期铜",非"8月期铜")
路透上海5月21日电---期铜周一继续上日涨势.上交易日,投资者逢低吸纳和空头回补推动期铜脱离四个月低点.
但市场人士仍对欧债问题感到紧张.希腊政治困局有可能使其撤出欧元区,西班牙银行业者仍处债务困境.
0110GMT,伦敦金属交易所三个月期铜CMCU3升0.6%至每吨7,695.25美元,周五小升.
上海期货交易所主力9月期铜合约SCFcv1升0.8%,报每吨55,650元人民币(8,800美元).该期约前一交易日下滑0.4%.
金融市场上周重挫后周一收复部分失地,但投资者依然谨慎,尽管全球主要国家领导人周六表示支持希腊留在欧元区,并承诺将采取所有必要措施应对金融动荡,并让越来越受到欧债危机威胁的全球经济恢复活力.[ID:nSB1556784]
欧盟贸易执委周五表示,欧洲的官员们正在着手紧急应变计画,以防希腊被逐出欧元区,与此同时,欧股挫跌,德国则对财政问题犹存提出警告.[ID:nST0519395]
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年5月15日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告显示,货币基金的期铜净多仓录得4月初以来的最大幅度下滑[ID:nST0519337],表明商品市场的信心持续减弱,且对欧元区情势的忧虑升温.(完)
--编译 李爽/肖群英;审校 张荻/张涛
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1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)